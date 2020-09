Se billedserie Cheføkonom Martin Salamon fra Forbrugerrådet Tænk opfordrer de utilfredse forbrugere til at klage til energiklagenævnet. Pressefoto

Forbrugerrådet Tænk til utilfredse kunder: Klag til ankenævn

De store stigninger i varmeregningen for en lang række E-ON-kunder får cheføkonom til at løfte øjenbrynene

Lokalavisen Frederikssund - 03. september 2020 Af Henrik Gregersen

"Der må være nogle grænser for, hvor store udsving, der må være. Når man ændrer på prissammensætningen, vil der altid være nogle der taber og nogle, der vinder. Men når der er tale om så store beløb som her, så er det ikke en omlægning, der bør ske fra år til år, og kunderne skal ikke straffes, hvis man ikke kan gøre noget for at undgå at få en stor regning."

Sådan siger Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, efter Lokalavisen har præsenteret ham for én af de fakturaer, der er blevet sendt fra E.ON.

Claus Nielsen har ligesom flere andre klaget til E-ON - uden resultat.

Fra 17.000 til 32.000 kroner Da august var overstået sidste år, havde han og familien brugt 17624,85 kroner på varme.

I år har det kostet 32498 kroner at varme huset op. Og ikke mindst at betale for at modtage og sende vand tilbage med temperaturer, der ikke lever op til E.ONs krav.

Det er en stigning på hele 84 procent i forhold til sidste år, og 70 procent i forhold til 2018, hvor varmeforbruget var stort set identisk.

Rådet fra Martin Salamon til ham og andre i samme situation - hvor man har klaget skriftligt til energiselskabet uden det ønskede resultat - er, at klage til Ankenævnet på Energiområdet.

"Jeg kan ikke umiddelbart vurdere, om det vi ser her er lovligt eller ulovligt. Men i ankenævnet sikrer man, at sagerne er fuldt oplyst; om selskabet har ret til at foretage en sådan opkrævning, om kunderne har fået en rimelig tidsfrist og hjælp til at reducere temperatur og forbrug, eller om der er andre forhold, der skal tages i betragtning. Som udgangspunkt er man på vej i energipolitisk retning, hvor det ikke kun i sig selv er dit forbrug, men hvor meget du belaster, der er afgørende for prisen. Virksomheden skal selvfølgelig have dækket sine omkostninger, men samtidig må man ikke ramme forbrugerne for hårdt, og regninger som denne gør da, at man løfter øjenbrynene. Så mit bedste råd er, at man klager, så sagen kan blive vurderet i ankenævnet."