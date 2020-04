Frederikssund Kommune forbereder sig på at åbne både daginstitutioner og skoler i næste uge.

Forbereder sig på genåbning af skoler og dagtilbud: 'Ikke skole, som vi kender det'

Lokalavisen Frederikssund - 08. april 2020 kl. 11:24 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med statsminister Mette Frederiksens udmelding mandag aften om, at dagtilbud og delvist også skolerne skal genåbne efte refter påskeferien, har landets kommuner fået mere end almindeligt travlt med at gøre det muligt.

For én ting er, at at institutionsbørn henholdsvis kan og skal nmøde ind på vanlig vis.

Noget andet er, hvordan man i den nærmeste fremtid kommer til at gå i skole eller børnehaven

"Vi forsøger at få et overblik over hvor mange børn, der kommer i institution fra på tirsdag," siger Jan Milandt, direktør for Opvækst, uddannelse og kultur i Frederikssund Kommune.

"Derfor har vi i første omgang skrevet ud til samtlige forældre på Tabulex og på Facebook og bedt om tilbagemeldinger. Og de forældre vi ikke har hørt fra, kontakter vi telefnoksk i påsken for at have et mere præcist overblik," siger han til Lokalavisen.

På skoleområdet arbejder man på at kunne genåbne samtlige skoler, men her er der flere ubekendte:

"Vi er i gang med om man så må sige at oversætte udmeldingerne, så alt er i orden til skolestarten. Det skal både i institutionerne og skolerne være trygt at sende børnene afsted. Vi forventer i krisestaben, at vi fredag aften kan have en plan for skolerne parat, som vi så præsenterer politikerne for lørdag formiddag. Men der er ikke nogen, der skal forvente, at hverdagen i skolen ligner den hverdag, man havde tidligere," siger Jan Milandt.

Genåbning

I kølvandet på regeringens beslutning om gradvist at gøre børnenes hverdag normal igen, er der samtidig en lang række forholdsregler, både forældre, skoler og daginstitutioner skal tage for at undgå, at genåbningen udvikler sig til lange smittekæder:

Skoler

Ansatte og elever skal:

vaske hænder med vand og flydende sæbe når de kommer ind på skolen

vaske hænder i faste intervaller fx i hvert frikvarter (som minimum hver anden time).

Forælre og elever skal være opmærksomme på at:

forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til skolen. Dette kan gøres ved at elever afleveres i intervaller.

generelt skal fysisk kontakt, tæt og langvarig kontakt, håndtryk, kram, mv., undgås med personer som du ikke bor i hustand med

Også de fysiske rammer, ændres der på. Således skal:

elever placeres ved borde, så der er to meter i mellem eleverne. Det kan være nødvendigt at dele eleverne op i grupper og fordele dem i flere klasselokaler for at sikre den nødvendige afstand.

aktiviteter så vidt muligt foregå udendørs.

frikvarterer kan indrettes forskudt således, at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid.

elever maksimalt lege fem sammen udenfor og to-tre elever indendørs - og kun fra samme klasse.

undervisning tilrettelægges så størstedelen af skoledagen foregår udendørs.

Daginstitutioner

Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til institutionen. Dette kan gøres ved at børnene afleveres i intervaller.

Hvis muligt skal børnene afleveres uden for.

Undgå fysisk kontakt, tæt og langvarig kontakt, håndtryk, kram, mv., med personer som du ikke bor i hustand med.

Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås mellem de voksne. Aktiviteter skal planlægges, så det foregår i mindre grupper af de samme børn.

Aktiviteter skal planlægges så de foregår uden for, med mindre dette ikke er muligt, grundet fx vejret.

Der skal leges i mindre grupper og kun inden for samme stue/gruppe af børn.

Alle overflader skal vaskes med sæbevand og herefter afsprittes mindst to gange dagligt.

Legetøj skal vaskes minimum to gange dagligt. I dagplejer og vuggestuer kan dette fx være, når børnene sover, spiser og eller er gået hjem. I børnehaver kan dette fx være når de spiser og når de går hjem.

Der må ikke medbringes legetøj hjemmefra.

Legetøj, som ikke kan rengøres efter anvisningen, skal pakkes væk, til efter COVID-19 epidemien er overstået

Sidder børnene ved borde, skal de så vidt placeres så der er to meter i mellem børnen