For anden dag i træk: Falsk hjemmehjælper narrede ældre

Torsdag var det så en 74-årig kvindes tur til at blive udsat for et tyveri i sin egen bolig, efter hun havde haft besøg af en tricktyv.

Hun forklarede, at der var problemer med vandet i lejligheden ovenpå og bad om at komme ind for at se, om der også problemer i den pågældende lejlighed.