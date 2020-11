Fokus på opkvalificering skal sikre lokale virksomheder og job

- Derfor ligger der en kæmpe opgave forude - ikke mindst for kommunen - i at fremtidssikre Frederikssund, så man som område har de medarbejdere, der bliver efterspurgt. Det betyder, at virksomhederne selvfølgelig selv har et ansvar for at opkvalificere medarbejderne. Men det betyder også, at der skal være et meget tæt samarbejde mellem det lokale jobcenter og arbejdsmarkedets parter. Kan man omskole en nedslidt håndværker eller sosu-assistent, kan man hjælpe andre videre fra detailhandlen til produktionsfagene? Alle er enige om, at det vil være en god ide at fastholde dem og opkvalificere dem, og det vil vi gerne have samme fokus på, som vi har haft på uddannelsesområdet. Vi afsætter 2021 til at få tegnet linierne op for indsatsen, og så ligger der en udviklingspulje, der sikrer, at vi i 2022 og 2023 for alvor kan arbejde på at få det til at lykkes.