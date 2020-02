Foto: 1st Down Photo / Mikkel Bo Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Fodboldklub samler ind: Vil hente træner tilbage fra USA Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodboldklub samler ind: Vil hente træner tilbage fra USA

Har samlet 25.000 kroner ind på få dage

Lokalavisen Frederikssund - 26. februar 2020 kl. 13:40 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der findes ferier, man ikke vil hjem fra. Og der findes samarbejder, man nødig giver slip på.

Samarbejdet mellem den lokale amerikanske fodboldklub Frederikssund Oaks og Darion Simmons er et eksempel på sådan et samarbejde.

Faktisk er de så glade for hinanden, at medlemmer og andre støtter lige nu har startet en indsamling for at skaffe Simmons tilbage til dén klub, hvor han både var træner og spiller i den forgangne sæson.

Uden lige

Tanken var ellers, at Darion Simmons i år skulle tilbage til USA for at spille i den kommende sæson.

"Men har har selv henvendt sig, fordi samarbejdet var så godt, at han gerne vil tilbage som træner. Men det er jo ikke en post, vi har budgetteret med. Derfor har vi valgt at prøve at samle pengene ind på denne måde, for han har en football-hjerne og et pædagogisk tag på de unge, vi aldrig har set magen til. Han har spist, åndet og drukket football fra spæd, og det kan man se på alle plan," lyder det fra sportschef Hans Peter Roth.

Indsamlingen foregår via klubbens Facebookside.

"Vi har et mål om at indsamle DKK 60.000. Det er et stort mål, men det vi kan få tilbage fra Darion er så meget mere værd," lyder det fra klubben, der på få dage rent faktisk har hentet hele 25.000 støtte-kroner hjem.