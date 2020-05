Flere biler på matriklen i Frederikssund

har du rundet de 40, har du formentlig haft en fornemmelse af, at der nok er flere end tidligere, hvor både far, mor - og måske børn - har deres egen bil stående i indkørslen. Hvor færre end 2.600 husstande i Frederikssund Kommune i 2007 have to eller flere biler, var tallet således steget til næsten 3.700 i 2019, viser tal fra Danmarks Statistik.