Se billedserie Selsø Museums leder Elisabeth Holm Nielsen er i besiddelse af et seriøst nøglebundt til det gamle slot.

Fjordlandets ambassadør

Lokalavisen Frederikssund - 31. januar 2020

Fjordlandet Stien mellem parkeringspladsen og Herregårdsmuseet Selsø Slot er smattet og glat efter en grøn og våd vinter. Himlen hænger tung over slottet, hvis historie går helt tilbage til middelalderen. Stedet nævnes første gang under navnet Selsøgård i 1288, da den tilhørte da Roskilde bispesæde. Der må være sket lidt af hvert på stedet gennem de godt 700 år, men denne formiddag er her tyst og mennesketomt.

Der findes ikke el, vand og varme på slottet, men i avlsgården serverer museets leder Elisabeth Holm Nielsen kaffe i gammeldags kaffestel dekoreret med blomster.

Hun fortæller engageret om slottets turbulente historie. At det stod ubeboet fra 1829, hvor den sidste beboer, Agathe von Qualen Plessen, døde. At alt inventar blev solgt på auktion, at det fine gamle herregårdshus forfaldt igennem næsten 150 år, og at der i den periode bl.a. var kornmagasin i Riddersalen, fasankyllinger i spisesalen, bistader i modtagelsesværelset og hønsehold på bagtrappen.

Men slottet blev reddet og står i dag med nyt tag og nyt liv. Hvert år modtager stedet ca. 5.500 gæster. Hvilket selvfølgelig er det et tal, som alle ønsker meget højere.

Tæt på hovedstaden

Og netop her kommer Thomas Kær Mahler ind i billedet. Han blev for to år siden ansat til at skabe omtale af, hvad turister fra ind- og udland kan opleve omkring Fjordlandet, som er en fælles betegnelse for de naturskønne områder omkring Roskilde Fjord og Isefjord, hvor vikingerne engang boltrede sig.

Selsø Slot er et af de steder, Thomas Kær Mahler selv faldt pladask for, da han første gang så det, og derfor mødes vi her, hvor stemningen selv på en grå vinterdag emmer af eventyr.

"Helt overordnet er den dybe tallerken jo opfundet, forstået på den måde, at området allerede byder på så mange oplevelser, at her allerede er rigtig meget at komme efter både for danske og udenlandske turister," indleder han, der har til opgave at stille helt skarpt på Fjordlandets særlige identitet og at få så mange som muligt til at få øje på det.

"Beliggenheden er i sig selv en kæmpe fordel. Der er kun 30-40 kilometer til København, som sidste år havde knap ni millioner overnattende gæster. Turistorganisationen Wonderful Copenhagen forventer en fordobling i antallet af overnatninger i 2030, og der er vækst i interessen fra udenlandske turister - f.eks. de tyske og hollandske, men også danske turister, særligt børnefamilierne, går ind for staycation," fortæller Thomas Kær Mahler.

Og det er turister, som jo godt kunne slå et slag forbi Roskilde Fjord og byerne deromkring.

Vikinger og fiskeri

For at gøre opmærksom på, hvilke oplevelser turisterne kan få, har Fjordlandet bygget en strategi bestående af tre ben. Det første hedder 'Landskab og kulturhistorie' og skal bl.a. slå på historien omkring vikingerne. Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Sagnlandet Lejre, der snart kan præsentere en rekonstruktion af en imponerende Kongehal, er store trækplastre.

"Men historien breder sig ud i hele området. I Frederikssund ligger f.eks. Vikingespillet og vikingebopladsen, og på den måde bindes destinationerne sammen," forklarer Thomas Kær Mahler.

Livet omkring fjorden med fiskeri og alle former for udendørs aktiviteter er en anden kæmpe attraktion, som i strategien har overskriften 'Fjordliv og frihed'.

"Roskilde Fjord er stille og lavvandet og giver fantastiske forhold for at leje udstyr - som f.eks. kajak og paddleboard - og sejle ud på egen hånd eller med en lokal guide. Vandreture omkring fjorden er et andet aktiv. Vi har lagt en guide til vandreture i Fjordlandet på vores hjemmeside, og den har haft dobbelt så mange læsere som vores næstmest læste historie. Vandring appellerer meget bredt. Både yngre og ældre søger fordybelse og kulturhistorisk indsigt i et område, og det kan man få, mens man vandrer."

I den forbindelse nævner Thomas Kær Mahler Nationalparken Skjoldungernes Land, som i løbet af de sidste tre år virkelig har fået skabt resultater i form af naturpleje, stisystemer, shelters og formidling.

Lokale fødevarer

Gastroturisme er en betegnelse for turisme med fokus på madoplevelser. Også den type turisme er Fjordlandet leverandør i, fortæller Thomas Kær Mahler og nævner de mange leverandører af madvarer, som pibler frem i området.

"Der er en stigende interesse for gastroturisme, og det passer rigtig godt med, at vi her i området har mange små fødevareproducenter. Her kan man få en snak direkte med bonden eller ølproducenten og smage på deres varer. Leverandører af råvarer til de bedste restauranter i København findes her, og nogen af dem, der spiser på de restauranter, kunne måske også tage en dagstur ud for at se, hvor gulerødderne gror," siger Thomas Kær Mahler.

I det hele taget er anderledes rejseoplevelser efterspurgt, og det lokale liv og fællesskabet i de mindre samfund udgør det tredje ben i Fjordlandets strategi. Her er det de små, autentiske oplevelser, som at finde en hemmelig perle af et lille lokalt museum - f.eks. Skuldelev Dukkemuseum, at køre traktorkørsel med en lokal landmand eller at komme hjem på privat besøg, der tæller.

"Det er derfor jeg siger, at vi ikke skal ud at opfinde den dybe tallerken, men snarere skal tænke i at understøtte det, vi allerede har. Når en turist kommer til Fjordlandet skal de opleve et naturskønt område i landlige omgivelser med en spændende kulturarv. De skal også få oplevelsen af at besøge et område fuld af unikke og måske lidt skæve oplevelser, og at de kommer helt tæt på lokalbefolkningen," siger Thomas Kær Mahler.

Fakta:

I 2020 arbejdes henimod at etablere et destinationsselskab bestående af kommunerne Frederikssund, Lejre og Roskilde under navnet VisitFjordlandet. Hensigten er, at destinationsselskabet skal være køreklart i begyndelsen af 2021.