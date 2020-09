Se billedserie Adskillige E-ON-kunder har fået en markant stigning i udgifterne til fjernvarme. Ikke fordi de bruger mere energi - men fordi man nu skal betale afgifter baseret på vandets temperatur - både dét, man modtager og dét, man sender retur. Foto: Allan Nørregaard

Fjernvarmekunder protesterer: Varmt vand udløser kæmpe-regninger

For nogle er udgifterne til fjernvarme næsten fordoblet på et år - uden forbruget er steget. Via en Facebook-gruppe går til kamp mod store stigninger i varmeregninger fra energi-giganten E-ON

03. september 2020

For nogle er det en overskudsforretning.

Hvis de har en bolig, der sender vand, der er tilstrækkeligt nedkølet, retur til fjernvarmeleverandøren E-ON, er der en bonus at hente.

Det gælder ifølge E-ON for 40 procent af kunderne.

Men for rigtig mange kunder, har det betydet enorme stigninger i varmeregningerne, at E-ON i slutningen af 2019 bebudede, at man fremover ville opkræve en særskilt afgift, af kunderne, hvis deres returvand har en for høj temperatur, og at temperaturen på vandet ville være afgørende for afgiftens størrelse.

Mindre forbrug - regning steg 47 procent

Én af kunderne er Dan Christensen, der bor på Smallevej i Frederikssund.

Her havde han og resten af familien i årets første måneder reduceret sit varmeforbrug med intet mindre end 19 procent.

Ikke desto mindre er udgifterne til fjernvarme i samme periode steget med hele 47 procent.

Fra 12.680 til 18.688 kroner i årets første syv måneder.

I begyndelsen undrede han sig over de store prisstigninger.

Og da han satte sig ned og gennemgik regningerne, klagede han til E-ON. Dernæst oprettede han tidligere på sommeren Facebookgruppen Fjernvarmekunder i Frederikssund.

Stor overraskelse "Da E-ON varslede ændringerne tilbød de også, at man kunne købe en tekniker til at gennemgå ens anlæg for at finde ud af, om der kunne gøres noget for at sænke dén temperatur, som vandet sendes tilbage med. Det benyttede vi os af, og vi fik at vide, at hos os var der ikke rigtigt noget at komme efter," fortæller Dan Christensen.

Derfor var overraskelsen så meget desto større, da de første regninger tikkede ind.

"Vi har reelt ingen mulighed for at komme ned på den temperatur, E-ON gerne vil have. Og selv i de måneder, vi ikke har haft tændt for varmen, betaler vi store afgifter for returvandet," siger Dan Christensen.

Flere læsere har i løbet af den seneste tid henvendt sig til Lokalavisen med lignende historier.

Her er blandt andet kritik af, at temperaturen, der tages udgangspunkt i, er et gennemsnit af tilbageløsbtemperaturen gennem de seneste 12 måneder.

Det vil sige, at selv om man har betalt for at benytte sig af tilbuddet om en tekniker, der kan hjælpe med at identificere og eventuelt sænke returløbs-temperaturen, så betaler man alligevel for, at den var for høj for et år siden - og altså inden E-ON varslede, at man nu ville opkræve en afgift for dette.

Fremløbstemperatur Af en regning, som Claus Nielsen har sendt Lokalavisen, fremgår det således, at han og familien i juni i år brugte 0,58 MwH, hvilket udløste en betaling på 331,55 kr for fjernvarme.

Til gengæld røg der en afgift på 1.403 kroner oven i, fordi returvarmen i gennemsnit var 58,76 grader i de 12 forudgående måneder - og fordi fremløbstemperaturen var på mere end 60 grader.

E-ON udsender nemlig nu en ekstraafgift, hvis det vand, E.On selv sender ud til dem, har en temperatur på mere end 60 grader.

Og dét forarger Claus Nielsen: "Hvordan kan vi som forbruger og jeres kunder ændre på fremløbstemperatur, som er styret af jer?," skriver han det således i en klage til E-ON over de afgifter, der er pålagt og de beregninger, der ligger til grund for afgifternes størrelse.

E-ONs svar er, at beregningerne er korrekte.

Lignende beretninger kommer fra flere sider i Facebookgruppen Fjernvarmekunder i Frederikssund, hvis initiativtaver Dan Christensen derfor har skrevet et brev til borgmester John Schmidt Andersen (V) i håb om, at kommunen, der har en repræsentant i E-ONs bestyrelse, vil tage affære

Med 1.700 fjernvarmekunder er der nemlig tale om store summer, hvis andres regninger ser ud som hos flere af gruppens medlemmer.

"Man foregiver at det handler om energipolitik og om at være klimarigtig. Men det ligner noget helt andet, når man får større og større regninger, selv om man netop sænker forbruget. For mig at se er det ikke miljøet, men nogle aktionærer i Tyskland, der vinder på dén måde at opkræve afgifter på," siger Dan Christensen.

E-ON har endnu ikke besvaret Lokalavisens spørgsmål om den ændrede opkrævningsmetode.