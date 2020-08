Fiskekonkurrence går online

Se billedserie Så er der fiskekonkurrence fra den 18. til 20. september. På dette tidspunkt løber Fjordlandet Open af stablen. Pressefoto

18 til 20. september afholdes tiende udgave af fiskekonkurrencen Fjordlandet Open.

Frederikssund Så er det blevet tid til den tiende udgave af fiskekonkurrencen Fjordet Open, hvor alle kan deltage uanset erfaringsniveau.

Denne gang afholdes Fjordlandet Open 18. til 20. september, som en online fiskekonkurrence, da Covid-19 desværre ikke rigtigt vil slippe taget i det danske samfund, skriver Fishing Zealand, som holder konkurrencen, i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Fjordlandet Open er en fiskekonkurrence, hvor alle kan være med. Fisken, der fiskes efter, er havørreden - og deltagerne har to dage - lørdag og søndag - til at fange den længste havørred i Roskilde Fjord eller Isefjorden. Fjordlandet Open er Danmarks eneste "catch & release" kystkonkurrence, hvilket er det engelske udtryk for "fang og genudsæt". Dette udtryk er efterhånden blevet integreret i det danske lystfiskersprog."

Dette betyder, at man ikke skal have fangsten med til præmieoverrækkelsen men blot tage et par fotos af havørreden samt måle længden - og så kan man genudsætte havørreden i fjorden igen, hvis man har lyst. Derefter indsendes fangstbillederne til arrangørerne, hvorved fangsten indgår i konkurrencen.

Du behøver ikke at have en lang lystfiskerkarriere bag dig for at deltage - du kan være lige så god og heldig som alle andre. Så længe man har snøren i vandet, er der altid en chance for en flot fisk.

Flotte præmier

Der er mulighed for at vinde nogle særdeles flotte præmier, der i år er sponsoreret af Jagt og Lystfiskerhuset i Roskilde, skiver Fishing Zealand. Denne udgave af Fjordlandet Open bliver drevet i et samarbejde mellem netop Jagt og Lystfiskerhuset samt Frederikssund Kommune og Fishing Zealand.

Sideløbende med fiskekonkurrencen afholdes som også en fotokonkurrence, så sørg for at tage en masse smukke fotos af dine oplevelser ved vandet.

Man kan finde meget mere information, se reglerne og præmierne samt tilmeldingen på konkurrencens hjemmeside: fjordlandetopen.dk.