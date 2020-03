Se billedserie Fire generationer: Fra venstre Julie, Eva, Joachin med Emma på armen, Josefine og Niels. Niels 'Sømand' Pedersen har boet på Ellemosegård i Jægerspris i 35 år. Den oprindelige Ellemosegård brændte, og da den skulle genopbygges, var man inspireret af tv-serien Dollars, hvilket blandt andet kan ses på de mange buer i murene. Tidligere var der i bedste Dollars-stil anlagt en swimmingpool i midten af gården. Foto: BM

Fire generationer under samme tag: - En win-win i mange sammenhænge

Niels' barndom har været skelsættende. Ikke kun for den person han er i dag, men også for hvordan han har valgt at indrette sit liv. Familien betyder alt, og derfor bor de fire generationer under samme tag

Fire generationer på samme matrikel. Børn, forældre, bedsteforældre og oldefar - og mor, der nyder godt af hinanden.

Det kan lyde som lidt af en mundfuld for mange. Men måden, Niels 'Sømand' Pedersen og hans familie lever på, er i virkeligheden et udtryk for en større samfundsmæssig tendens. En tendens, hvor vi i stigende grad søger fællesskabet og det sociale.

Og det er gården - Ellemosegård i Over Dråby - et eksempel på. Her bor Niels og hustruen Jytte. Niels' voksne datter Josefine med sin mand Jan. Deres store børn Julie, Jon og Joachim. Sidstnævnte bor her også med sin kæreste Eva og deres datter Emma på et halvt år, som sidste skud på stamtræet.

Med andre ord bor her fire generationer under samme tag. Vel at mærke i hver sin del af ejendommen.

Emma på bare et halvt år sidder trygt og pludrer på skødet af faster Julie. Imens fortæller hendes far, mor, farmor og oldefar, hvorfor de har valgt netop denne boform;

"Jeg har boet her på gården i 35 år," begynder Niels og fortsætter:

"Da jeg er vokset op i Egelundshuset ved Jægerspris som børnehjemsbarn, har jeg gennem min opvækst været vant til at bo sammen med mange mennesker. Da jeg blev voksen, købte jeg gården for at lave en form for kollektiv. Det var før jeg mødte Jytte," fortæller Niels.

Årene gik, og i takt med at kollektivet flyttede ud, og hans egen familie voksede, blev det en dag muligt for datteren Josefine at flytte ind med sin familie, og dermed overtage længen, som hidtil havde været benyttet som kollektiv.

Og sådan er det også i dag, hvor familien er udvidet med endnu en generation takket være lille Emma.

Aldrig alene

"Man er aldrig alene," svarer Niels, på spørgsmålet til hvilke plusser og minusser, der er ved at bo flere generationer under samme tag.

"Det er også dejligt, at man kan hjælpe hinanden. Der holder som regel altid en bil, som man kan tage, hvis man har brug for det," supplerer Joachim. Han kigger hen på kæresten Eva, som nikker. Hun fortæller, at hun selv er fra en stor familie:

"Jeg tror ikke, jeg kunne leve sådan, hvis ikke det var fordi, jeg selv kommer fra en stor familie. Vi er fire søstre, og har altid været meget sammen. Jeg synes bare det er fedt. Lige nu mangler vi plads, men vi har ikke lyst til at flytte herfra."

Evas svigermor, og Niels' datter, Josefine, kommer ind og slutter sig til selskabet i den store havestue, hvorfra vi sidder med udsigt over de åbne marker mod vest. På en solskinsdag som denne kan idyllen på Ellemosegård skæres ud i pap.

Josefine slår sig ned i en af de bløde stole for at deltage i snakken.

"Jeg synes, det er så fedt, at man kan hjælpe hinanden. Særligt i forhold til Emma. Det er dejligt at kunne hjælpe de unge forældre når der er behov. Emma er så tryg ved mennesker allerede nu. Hun genkender os alle sammen," fortæller Josefine.

Joachim supplerer sin mor, og nævner flere plusser ved at bo sammen som storfamlie:

"Jeg kan godt li', at min morfar tit står i døren, når jeg kommer hjem fra arbejde. Det er rart, at der altid er nogle at komme hjem til."

Man skal passe sine ting

"Nej, man kan ikke gemme sig i flokken," siger Niels og griner.

"Men i det er der indbygget en omsorg, så man kan hive fat i hinanden og sige - 'hey, hvad sker der med dig?'. Man skal for eksempel passe sine ting. Så hvis jeg ser en af bilerne, som stadig holder der om morgenen, så er det måske fordi, man sover længe, og så er man bare lige ekstra opmærksom på, om alt er ok."

Flere om bordet er enige i, at det er umuligt at gå rundt og have det dårligt, uden at andre ved det.

"Folk synes, det er vildt imponerende, at vi kan bo så mange sammen. Jeg synes bare det er så fedt. Både, hvis der er noget med ens børn, eller hvis man kommer sent hjem fra jobbet, så kan man altid ringe til Jytte og Niels. Det er rart at vide, at der er nogle herhjemme, som kan være der for børnene," siger Josefine. Hun tilføjer: "Lige meget hvad, så føler man sig aldrig alene." Niels nikker og siger:

"Der er altid aflastning for de unge familier lige udenfor døren."

Niels og Jytte har blandt andet en lejlighed på Christianshavn lige ned til kanalerne. Det lyder idyllisk, men alle rundt om bordet trives bedst på landet, sammen.

"Vi kommer aldrig derind at bo," siger Niels eftertrykkeligt.