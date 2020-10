Erfaringerne fra Pedershave skal bruges til at forme fremtidige filmtilbud til demens-ramte.

Film skal vække minder til live

Beboere på Pedershave skal være spydspidser i demens-projekt

Lokalavisen Frederikssund - 20. oktober 2020 kl. 09:50

For en person med demens kan det være svært at huske, hvad der skete for fem minutter siden. Men erindringer fra halvtreds år tilbage kan stadig være intakte - og kan aktiveres med de rette virkemidler.

Film er et stærkt medie, når man ønsker at puste liv i minderne. Derfor er historiske dokumentarfilm omdrejningspunkt i Erindringsbio - et pilotprojekt skabt i samarbejde mellem Det Danske Filminstitut, omsorgscenteret Pedershave og VIA University College. På længere sigt er ambitionen bag Erindringsbio at udvikle og tilbyde forskellige former for filmtilbud til mennesker med demens.

Nu skal Erindringsbio testes ved ni pilotvisninger, der foregår fra den 2. november og frem mod medio december på Pedershave i Frederikssund.

Erindringsbio online

I den aktuelle situation med COVID-19 og krav om fysisk afstand, er der også stort behov for online-aktiviteter til demente.

Derfor bliver Erindringsbios filmpakker lagt online allerede under testperioden, hvor de er gratis at se på 'Danmark på film'.

Alle, der har demens inde på livet, er velkomne til at bruge materialet og komme med feedback på indholdet. Deres input vil være med til at forme Filminstituttets fremtidige filmtilbud til mennesker med demens.

Man kan finde filmpakkerne på: https://filmcentralen.dk//erindringsbio fra den 2. november.

Film til samvær og samtale

Erindringsbio består af filmpakker med dialogmateriale og historiske film, nøje udvalgt fra Filminstituttets streamingsite 'Danmark på film'. Pakkerne er udviklet af Filminstituttet og cand.scient Anders Møller Jensen fra VIA University College, der er ekspert i demens.

"Tidligere projekter viser, at fortidsgenstande kan give fornyet energi og styrke personens følelse af identitet og selvværd. Samtidig kan det styrke relation til pårørende og plejepersonale, som gennem f.eks. en fælles filmvisning får en aktivitet at samles om," siger Anders Møller Jensen.

På omsorgscenteret Pedershave ser personalet også stort potentiale i filmmediet:

"Vi har allerede oplevet, at film kan fungere som samtalestarter, der gør os klogere og bringer os nærmere på de mennesker, vi arbejder med. Jeg glæder mig til at bruge filmpakkerne, fordi jeg tror, de kan blive et rigtig godt redskab i arbejdet med at øge den indsats," siger Eva Britt Larsen Blytmann, aktivitetsmedarbejder på Pedershave. pressemeddelelse