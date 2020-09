Torsdag var folk fra Arbejdstilsyn, Politi og Skat til stede på Græse Strandvej 22 i Frederikssund, for at se nærmere på arbejdsforholdene på byggepladsen, hvor der bliver opført boliger. Foto: BM

Fik besøg af Skat, politi og arbejdstilsyn: Aktion mod social dumping i Frederikssund

Et af de steder, som fik uventet besøg af myndighederne, var byggepladsen på Græse Strandvej 22 i Frederikssund.

Hvor Thorstedlund lå tidligere, er her nu ved at blive opført boliger. Selskabet, som bygger her, har taget navn efter adressen, og bag står flere investorer fra ejendomsbranchen.