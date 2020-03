Festfyrværkeri af farveglæde på Elværket

"I mine malerier er farverne drivkraften og motiverne ofte naive. Det er ren magi for mig at forvandle det hvide lærred til et sprudlende festfyrværkeri af sansemættede farver," fortæller Winne Maj Nydahl selv i en pressemeddelelse.