Fernisering i Skibby Sognegård

Med sine 28 malerier udforskes livet og naturen i al dens mangfoldighed i både farver, former og motiver. Hun er meget optaget af farver i alle dens udtryk og gerne stærke farver. De vækker glæde, optimisme og tro på livet, siger hun. Formerne er oftest meget organiske og levende med et særligt perspektiv, hvor former og farver spiller sammen på en særlig måde. Motiverne befinder sig mellem det abstrakte og figurative, der giver plads til mange forskellige udlægninger og fortolkninger. Anne Birte Funch Jensen vil til ferniseringen give en fortolkning af nogle af malerierne med et religiøst sigte.