Fem ting du kan ordne i påsken

Lokalavisen Frederikssund - 09. april 2020

påske Mange har i påsken tid til at kaste sig over mindre gør det selv-projekter, der syltes i hverdagen. Vi har fundet fem ting, du kan hygge dig med at lave i hus og have i påsken.

1. Slib din køkkenbordplade

Ser din køkkenbordplade af træ slidt og medtaget ud? Så kan du selv få den flot igen ved at slibe den. Det tager lidt tid, så sørg for at vælge en dag, hvor du ikke skal bruge køkkenet.

2. Gør terrassen klar til foråret

Efter vinterens kulde kribler det i mange for at komme ud i haven igen. Og for mange omfatter det også en tur ud på terrassen, når varmen og solen begynder at melde sig. Påsken er derfor en god tid til at gøre terrassen klar.

Har du en stenterrasse kan du for eksempel fikse nedsunke fliser eller skifte knækkede fliser.

Har du en træterrasse kan du med fordel rense den og eventuelt give den træbeskyttelse. Derudover bør du tjekke for råd og løse skruer og søm.

3. Brug påskeferien i haven

Vil du hellere helt ud i haven og have jord under neglene, er påsken en tid med masser af haveopgaver.

Det er især oplagt at luge ukrudt og bekæmpe dræbersnegle. Men hvis frosten er på vej væk, kan du også rydde op i bedene, klargøre køkkenhaven, gøde haven og slå græsplænen.

4. Tjek dit hus efter vinteren

Vintervejret kan gøre stor skade på din bolig. Derfor bør du i forårsmånederne tjekke dit hus efter for skader, så de ikke udvikler sig.

Når frost og sne er væk, bør du tjekke tag, skorsten, inddækninger, tagrender, nedløbsrør, facader, gavl, sokkel, vinduer og døre samt kloak og brønd. Selve tjekket tager ikke mange timer og kan redde dig for fremtidigt besvær og dyre regninger.

Er der skader, kan du eventuelt selv reparerer dem, eller du kan hyre en håndværker, især ved større skader.

5. Mal indenfor i påskeferien

Trænger det indvendige af huset til en opfriskning, kan du med fordel male indendørs i påsken. Brug især god tid på forarbejdet, det giver det klart bedste resultat.