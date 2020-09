Svindlere har på det seneste flere gange forsøgt at lokke ældre til at udlevere betalingskort og koder ved at påstå, at de kommer fra de ældres eget pengeinstitut.

Falsk bankansat: Giv os lige dit kort og kode

En 76-årig kvinde hoppede til alt held ikke på den, da den svindler onsdag forsøgte at lokke hende til at udlevere sit betalingskort og koden til det under påskud af at være ansat i Nordea.

Det fremgår af et uddrag af politiets døgnrapport for det seneste døgn.

Klokken 14.35 anmeldte en 76-årig kvinde fra Jægerspris således, at hun omkring klokken 12.30 var blevet ringet op fra et ukendt telefonnummer, hvor en mand havde præsenteret sig som ansat i Nordea.

Manden sagde, at kvinden havde brugt for mange penge på det seneste, og at de derfor ville sende en medarbejder ud for at hente hendes kreditkort, som hun skulle lægge i en kuvert sammen med koden til kortet. Snart efter dukkede der en mand op foran kvindens adresse, men hun lukkede ham ikke ind, hvorfor han måtte gå med uforrettet sag.