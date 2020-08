Hornminen blev opstillet til minde om faldne i første verdenskrig, men bruges i dag til at mindes alle danske søfolk, som mistede livet i de to verdenskrige. Årets ceremoni, der skulle være holdt 4. maj, holdes nu på lørdag. Foto: Kenn Thomsen

Faldne søfolk mindes ved Hornminen på Sydkajen

Da afslutningen på verdenskrigen 1914-1918 ikke højtideligholdes mange steder mere, har bestyrelsen for Frederikssund Marineforening besluttet at ændre statutten for minen til at omfatte mindet om alle danske søfolk, der har mistet livet gennem to verdenskrige.