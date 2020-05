Fængslet for grov voldtægt af eks-kæreste

Mens 4. maj landet over blev fejret som 75-års-dagen for Danmarks befrielse, udviklede dagen sig i stedet til et regulært mareridt for en kvinde i Slangerup.

Ifølge politiets sigtelse blev hun nemlig opsøgt af sin 30-årige ekskæreste, der derpå udsatte hende for voldtægt af særlig farlig karakter.