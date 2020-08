Frederikssund Bibliotekerne tilbyder i efteråret hjælp til at komme i gang med slægtsforskning. Pressefoto

Få starthjælp til at forske i slægten

Blandt andet tilbyder man introduktion til dem, som har lyst til at springe ud som slægtsforsker.

Der vil i begrænset omfang være mulighed for at få personlig hjælp til søgning efter danske og svenske aner i specialbaser, så medbring gerne papirer og attester, lyder opfordringen i en pressemeddelelse fra Frederikssund Bibliotekerne.

Billetter via www.bibliotekerne.frederikssund.dk eller ved fremmøde på dit bibliotek.

Slægtsforskningscafé

Frederikssund Bibliotekerne og Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver står også for en slægtsforskningscafé i Kultur-Arkivet både for dem, der vil i gang med at forske i sin slægt, eller har forsket i mange år.