FIK er ved at være klar til sæsponpremieren. I weekenden besejrede Danmarksserieholdet således Taastrup i en træningskamp. Foto: Terkel Maack

Send til din ven. X Artiklen: FIK dobbeltsejrede med 3-2 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FIK dobbeltsejrede med 3-2

Lokalavisen Frederikssund - 10. februar 2020 kl. 09:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag formiddag tog FIKs reserver imod Ølstykke, som ligger til oprykning til serie 1 i denne vinterpause.

Det var da også Ølstykke, der kom bedst fra start og via først et straffespark og senere et hjørnespark bragte sig foran 2-0. Det til trods for, at FIK-drengene ellers var fint med i kampen.

Inden pausen fik FIK da så også reduceret til 2-1, da Daniel Randsted reducerede på et straffespark.

Efter pausen satte FIK-spillerne sig tungt på spillet og spillede sig også frem til flere fine muligheder. Man skulle dog helt hen til de sidste minutter af kampen før overtaget kastede udbytte af sig, i form af mål.

Emil Mousing var på pletten to gange i den intense slutfase og afgjorde således kampen til en flot 3-2 sejr. Hele fire U19-spillere fra FFB (FIKs og ORIs forenede ungdomsafdeling) deltog på FIK mandskabet, og de efterlod alle et rigtigt godt indtryk!

Førsteholdet kunne også

Senere samme dag skulle DS-holdet fra Frederikssund også i aktion, og det foregik i Taastrup. FIK startede med lyn og torden, og der skulle ikke gå længe før Christoffer Klugh havde sat Christian Helev op til kampens første scoring. Christian Helev scorede for en uge siden hattrick, så hvis form kan fastholdes og udvikles, så venter der et godt forår for de blå-gule.

FIK spillede flot og kom til flere gode muligheder inden pausen, og det blev også til en yderlige scoring, da Pelle Sørensen hamrede bolden i kassen til pausestillingen 2-1.

Også 2. halvleg startede godt for gæsterne, og FIK blev også belønnet i begyndelsen af 2. halvleg, da Jonas Grønbech Hansen var fulgt med frem og afsluttede et flot FIK-angreb ved at sætte bolden i kassen til 1-3.

Mod slutningen åbnede kampen sig mere op det udnyttede Taastrup bedst, da vi de fik reduceret til slutstillingen 2-3.

Men der kom ikke flere mål, og derved kunne Frederikssunds to hold altså begge glæde sig over at sejre med cifrene 3-2.

FIKs trænerteam kunne glæde sig over de flotte præstationer, hvor holdene i perioder spillede rigtig flot fodbold. Og det faktisk over hele banen - og både offensivt og defensivt. Især DS-holdet producerede endda nok chancer til at kunne have scoret 2-3 mål mere i deres kamp.