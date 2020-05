Artiklen: Et skridt tættere på sikring mod oversvømmelser af midtby

Med stor sandsynlighed er beboerne i det centrale Frederikssund et skridt nærmere en sikring mod oversvømmelser, når onsdagens byrådsmøde er overstået.

Økonomiudvalget har nemlig anbefalet, at man bruger 500.000 kroner på at igangsætte planlægningen af kystbeskyttende foranstaltninger, der skal sikre bymidten mod oversvømmelser.

En række diger beskytter i dag en strækning nord og syd om Frederikssund Midtby, men der er behov for at etablere en oversvømmelsessikring ved Frederikssund Havn, således at midtbyen kan sikres mod oversvømmelse ved en ny stormflod, hedder det i forvaltningens sagsfremstilling.

Efter stormen Bodil i 2013 blev der udbetalt erstatning til husejere for mere end 50 mio. kroner i Frederikssund Bymidte som følge af stormflod, og mange borgere kunne ikke bo i deres huse i lang tid efter oversvømmelsen.

I de seneste år er der blevet udlagt watertubes ved højvande som midlertidig sikring imod oversvømmelse. Til det er der blevet anvendt driftsmidler, og ydelsen har i gennemsnit over de forløbne år været over en mio. kr. pr år.

Watertubes er en langt mindre pålidelig sikring mod højvande end fast kystbeskyttelse, og risikoen for oversvømmelse ved stormflod forventes at stige i de kommende år i takt med de forventede klimaforandringer.

Der er i budgetet for 2020 afsat en pulje på 500.000 kroner til det indledende arbejde med oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby og Bløden.

På baggrund af forundersøgelsen vil der skulle udarbejdes en ny lokalplan for havneområdet og den anbefalede oversvømmelsessikring, ligesom der skal findes den nødvendige finansiering til anlægget.

Begge dele med henblik på at kommunen kan iværksætte anlæg af de nødvendige foranstaltninger i 2021-22.

Projekter af denne type kan finansieres som en bidragsfordeling mellem berørte grundejere. Der findes også eksempler på oversvømmelsessikring, som er fuldt kommunalt finansieret. Dette forekommer typisk i områder, som rummer offentlige funktioner af større samfundsmæssig vigtighed som eksempelvis en havn.

Administrationen har tidligere vurderet udgifterne til sikring mod oversvømmelser i middtbyen til cirka 25 millioner kroner.