Lennart Løje-Kragh på bassinkanten i svømmehallen i Frederikssund

Send til din ven. X Artiklen: Et liv i svømmeverdenen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et liv i svømmeverdenen

Fra børnebassinet til elitesvømmer og nu cheftræner.

Lokalavisen Frederikssund - 08. oktober 2020 kl. 09:51 Af Julie Sonne, erhvervspraktikant Kontakt redaktionen

I fem år har Lennart Løje-Kragh, 42 år, arbejdet som cheftræner. Tre af dem har været i Frederikssund Svømmeklub, hvor han stadig arbejder.

Interessen for svømning startede helt fra barnsben, da han blev sat i børnebassinet som 4-årige. Han svømmede og svømmede, rykkede op på bedre hold og blev elitesvømmer. I dag står Lennart på bassinkanten og sørger for, at de unge svømmere udvikler sig til en både teknisk og hurtig svømmer.

"Jeg kan rigtig godt lide at være på kanten og se mine svømmere i øjnene", siger han smilende.

Lennart Løje-Kragh går op i, at der er en rød tråd gennem de forskellige hold i Frederikssund Svømmeklub. Der skal også være sammenhold på tværs af holdene og mellem svømmere og trænere.

Han fortæller, at der er kommet mere kvalitet i svømmetræningen, siden dengang han selv svømmede. Nu handler det ikke kun om at svømme mange kilometer. I dag har svømmeserierne fået et formål og er blevet mere intense.

Lyst Lyst er en vigtig ting for Lennart. Lysten til at gå på arbejde. Lysten til at træne.

"Hvis ikke jeg havde lyst, ville jeg ikke være cheftræner", forklarer Lennart.

Det er svømmerne i vandet, der driver Lennarts motivation til at træne.

"Det er helt fantastisk, når ting lykkes og svømmere slår personlige rekorder. Alt går op i en højere enhed, når vi er sammen om at udvikle os," fortæller han.

Lennart er glad for sine svømmehold. Til Danmarksmesterskabet for Hold sidste år i Nyborg, blev han pavestolt af sit svømmeholds præstation.

"Det var en fantastisk dag. Alle ydede, det de kunne og vi var sammen om oplevelsen", lyder det glædeligt fra Lennart Løje-Kragh. Mange svømmere er også glade for Lennart. Flere svømmere mener, at han er en god svømmetræner.

"Han sætter os ikke kun til at svømme, men er med til at holde et sundt psykisk helbred og sikre sig at alle har det god", siger svømmeren, Emilie Hansen

Interessen for svømning løber stadig i blodet på Lennart.

Nu svømmer han i Open Water.

Svømningen er rykket fra svømmehallen og ud på det åbne hav. Lennart kan lide at svømme, det har han altid kunne.

"Det er den bedste form for motion for kroppen og hovedet. Det er ret meditativt", fortæller Lennart.