Erhvervskæmpe med nødråb til Folketinget: Vi bliver straffet for at kæmpe videre

Selv om Restaurant Kalvø har stor succes med at levere mad ud af huset under Corona-krisen, er det langt fra nok til at holde skruen i vandet, lyder det fra ejeren, tidligere DSV-direktør Leif Tullberg i en henvendelse til Christiansborg.

Lokalavisen Frederikssund - 15. april 2020 kl. 15:28 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke alle, der kender Leif Tullberg.

Langt fra.

For han gør sig ikke meget i de kulørte blade eller på TV.

Men som tidligere direktør i transporten-giganten DSV er han vant til, at der bliver lyttet, når han har noget på hjerte.

Og det har han nu.

Hvis ikke hjælpepakkerne til erhvervslivet justeres, er der endnu hårdere måneder forude for det danske erhvervsliv, end dén nedlukning, man har gennemlevet den seneste måned, lyder hans dystre spådom.

"Normalt er jeg af den opfattelse, at tilskud er usunde. Men vi står i en så usædvanlig situation, hvor det er Folketinget, der har lukket virksomhederne ned. Virksomheder, som ikke har gjort noget galt, og hvis ejere har knoklet i årevis for at få det til at hænge sammen. Derfor mener jeg også, at det må være Folketingets ansvar at strikke hjælpepakkerne sådan sammen, at de også tilgodeser dém, der er i fortsat drift," lyder det fra Leif Jørn Tullberg, der i dag er bestyrelesformand i selskabet bag Restaurant Kalvø i Frederikssund.

Da Danmark lukkede ned, betød det også, at landets restauranter og cafeer blev henvist til enten at trykke på pauseknappen eller udelukkende sælge Take Away-retter. Men selv om dén del går så godt på Kalvøen, at restauranten flere gange har kunnet melde alt udsolgt, er det alligevel ikke nok til at sikre driften.

"Fortjenesten på Take Away er så lav, at det samlet kun dækket 18-25 procent af de faste omkostninger," konstaterer Leif Tullberg.

Bedre økonomi i at lukke ned Faktisk kunne det ud fra en ren krone-øre-betragtning bedre betale sig, at den daglige chef og de ansatte blev sendt hjem. For så ville det være muligt at få lønkompensation for alle de hjemsendte

Han opfordrer derfor i et en mail til Folketingets politikere til, at der ændres i hjælpepakkerne, så der også kan gives tilskud til nøglemedarbejdere, der forbliver i funktion i stedet for at blive sendt hjem:

"I princippet er der noget galt med hjælpepakkerne, når det økonomisk bedre kan betale sig at lukke helt ned! ?

Ved at lave take away bidrager vi dog stadig til hjulet.

Vi fortsætter resten af april måned med Takeaway, og følger nøje udvikling på alle områder.

Vi kan desværre se at frygten hos folk er tydelig og vi får derfor flere og flere aflysninger, i juni, juli og august, hvilket stiller os i en endnu dårligere situation, for hvordan skal vi håndtere denne periode?

Fyringer kan nu blive aktuel, fremfor lønkompensation for nogen af de ansatte.

Vi afventer nogle helt klare linjer for mulig hjælp til os.

Der er brug for, at personale kan arbejde med løntilskud," skriver han således i mailen til politikerne.

Det værste venter Overfor Lokalavisen uddyber han ønsket om tilskud til medarbejdere, der fastholdes i job:

"Ellers så vil man se konsekvenserne i løbet af de kommende måneder. Det bliver langt værre for erhvervslivet, end vi har set hidtil. Vi er jo ikke alene om at være i denne situation. Hvis man tager de virksomheder, som jeg kalder brumbasserne - dem, som kun eksisterer, fordi en ejer kæmper for dem - så er der vel cirka 30.000 på landsplan. Virksomheder, som ikke har haft mulighed for at lægge noget til side. På Kalvøen var det faktisk første gang i otte år, der var budgetteret med et overskud, så der er ikke noget at tære på. Hvis man kunne få et tilskud til nøglepersonerne, der opretholder driften i en periode, så vil underskuddet være på et niveau, hvor man måske kan leve med det. Men ellers ser vi ind i et underskud på 200.000 kroner om måneden. Det er den situation, mange står i lige nu, og selv om de kæmper, vil der være mange, der må indse, at det ikke går. Ikke fordi de har gjort noget forkert, men fordi, hjælpepakkerne rammer forbi mange virksomheder," siger Leif Tullberg.