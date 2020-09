Pelle Andersen-Harild fra Enhedslisten bliver ikke en del af en kommende budgetaftale.

Enhedslisten ude af budget-forhandlinger

Kritiserer blandt andet manglende klima-investeringer

Lokalavisen Frederikssund - 28. september 2020 kl. 09:02 Kontakt redaktionen

frederikssund Det hører snarere til reglen end til undtagelserne, at Enhedslisten står uden for de lokale budgetforlig, der udstikker de detaljerede retningslinier for kommunens økonomi det kommende år og giver et overslag over de kommende års prioriterede indsats- og spareområder.

Og mens Enhedslisten sidste år var en del af forligskredsen, har partiets byrådsmedlem Pelle Andersen-Harild valgt at trække sig fra forhandlingerne, før der skal sættes autografer på aftalen.

"Det oplæg til budget 2021, som borgmesteren har fremlagt, kan Enhedslisten ikke støtte. Samtidig er vores erfaringer med deltagelsen i budget 2020, at man desværre ikke kan stole på at de aftaler, der indgås, også overholdes. Det gælder på f.eks. naturområdet," hedder det i en pressemeddelelse fra partiet.

I pressemeddelelsen konstaterer Pelle Andersen-Harild, at samfundet set fra hans synspunkt har to hovedproblemer:

Klimaforværringerne og den stadige forringelse og ødelæggelse af naturen.

"Det afspejles ikke i budgetoplægget. Hvor er for eksempel arbejdet geotermien, der kunne skaffe forureningsfri varme fra et par kilometers dybde til store dele af Frederikssund. Hvor er solcellerne på tagene og undersøgelsen af hvor solcelleparker måske kunne placeres og ikke placeres? Hvor er naturgenopretningen? Plejen af eksisterende arealer mv. forsvandt med overførsel fra amtet til kommunen. I stedet får vi en lind strøm af lokalplaner til glæde for diverse byggespekulanter, f.eks. for Thorstedlund og Meransletten, som i stedet skulle friholdes for byggeri og fredes," hedder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Samtidig gik partiet til budgetforhandlingerne med et ønske om, at klassekvotienten sættes ned til 24, at alle skoler bevares for at understøtte lokalmiljøerne.

"Også på ældreområdet kunne der trænges til en opnormering af personalet. Og som generelt for forvaltningens ansatte skal der sættes penge af til videreuddannelse og opkvalificering. En forudsætning for et attraktivt fagligt miljø.

Og hvor får vi så pengene fra? Hvis ikke man vil sætte skatten op eller genindføre dækningsafgiften for forretningsejendomme, som de borgerlige har afskaffet, så må der omprioriteres: f.eks. fra asfalt i Vinge til skoleområdet, fra lokalplaner til naturpleje osv. Det er jo ikke fordi man ikke bruger penge i Frederikssund, man bruger dem bare forkert,"