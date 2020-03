"For de helt små virksomheder handler det om likviditet her og nu," siger Peter Bo Andersen

Send til din ven. X Artiklen: En redningskrans til de lokale virksomheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En redningskrans til de lokale virksomheder

Lokalavisen Frederikssund - 19. marts 2020 kl. 05:44 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

frederikssund Direktør for Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen, opfordrer borgerne i byen til at handle lokalt under coronakrisen og roser regeringen for hjælpepakkerne

De handlende i Frederikssund er hårdt presset på grund af coronakrisen, flere er truet på deres eksistens, og de har hårdt brug for al den støtte, de kan få.

Sådan lyder beskrivelsen fra Peter Bo Andersen, der er direktør i Frederikssund Erhverv.

Af samme grund er han glad for de økonomiske hjælpepakker, som regeringen har lagt frem i den seneste tid, og som onsdag middag blev udvidet med en særlig støtte til mindre virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende på et pressemøde, hvor finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup deltog.

"Det, der kom frem på pressemødet, var i høj grad, hvad jeg har efterlyst, siden corona ramte os. Det er meget vigtigt at give førstehjælp til virksomhederne, og det er netop en redningskrans, som regeringen kaster ud nu. Det er imponerende, hvad de kommer med," siger Peter Bo Andersen, der nu skal til at nærstudere initiativerne, som næppe bliver de sidste i rækken.

Fremrykke bestillinger

De sidste dage har Peter Bo Andersen set stadig mere rystet til, mens krisen har udviklet sig.

"Ingen havde set det her komme. Det har udviklet sig fra time til time, fra gadedør til gadedør, og det har ramt landet med en hast og en voldsomhed uden sidestykke. Vi i Frederikssund Erhverv gør, hvad vi kan for at få det lokale erhvervsliv bedst muligt igennem det her, men det er klart, at det er begrænset, hvad Frederikssund Erhverv kan gøre selv, og derfor er vi også imponeret over, hvad der kom frem i dag," siger han med henvisning til onsdagens pressemøde.

Frederikssund Erhverv har opfordret Frederikssund Kommune til at fremrykke betalinger til leverandører af varer og ydelser.

"Vi har opfordret kommune, region og stat til at fremrykke deres bestillinger, så virksomhederne kan få noget i ordrebøgerne. Det kunne f.eks. være inden for vedligehold, reparation og større anlægsprojekter, at man fik nogle aftaler på plads. Det er essentielt for firmaernes dialog med bankerne, at de kan vise, at der kommer nogle ordrer ind," siger Peter Bo Andersen.

Han er især opmærksom på Frederikssunds enkeltmandsvirksomheder, som er pressede, når kunderne pludselig bliver væk.

"For de helt små virksomheder handler det om likviditet her og nu. De har drejet nøglen om og er gået hjem, for det skal de. Men de skal jo også have råd til at købe mad og tanke bilen op. Hverdagen skal fungere og hænge sammen. Det er grumme alvor for enkeltmandsvirksomhederne. For dem handler den her situation om overlevelse," siger han.

Støt lokal handel

Nu da staten er gået ind og har lovet økonomisk kompensation til de små og mellemstore virksomheder, vil Peter Bo Andersen opfordre den enkelte borger til også at vise samfundssind og hjælpe den lokale detailhandel, hvor man kan.

"Staten er gået ind, men derudover må vi andre tage vores sociale ansvar på os og hjælpe til. Jeg vil derfor opfordre alle Frederikssunds borgere til at købe lokalt. Det skal til, hvis byen skal holde liv i sit erhvervsliv, herunder i sit butiksliv. Der er spisesteder, som nu er slået om og prøver at levere mad ud af huset. Benyt det. Så slipper man også for at gå ned og slås med alle andre nede i Rema 1000 eller Brugsen," siger Peter Bo Andersen og fortsætter:

"Hvis vi ikke hjælper til nu, så kommer vi til at opleve et bybillede, som vi slet ikke vil kunne forestille os, hvor detailhandlen er bukket under, og hvor de steder, hvor du har været vant til at købe dine sko eller dine blomster er væk."

Han oplyser, at en række forretninger er gået i gang med en anden forretningsmodel, hvor de prøver at rykke handlen til internettet. Men den model kan være svær for de virksomheder, som måske indtil coronakrisen ikke brugte Facebook eller Instagram i deres markedsføring. Flere forretningsdrivende i byen tilbyder også udbringning af varer, men det er igen de virksomheder, der kører godt allerede, som har mulighed for det.

Samtidig har Frederikssund Erhverv opfordret byens store udlejere til at overveje, om der kan findes muligheder for at hjælpe de hårdt ramte erhvervsdrivende.

"Vi har bedt dem om at komme med ideer, der kan hjælpe. Det kunne være udskydelse af betaling eller midlertidig nedsættelse af husleje. Det var i går, vi bad alle med ret store ejendomsporteføljer om at være kreative. Alternativet er lukkede butikker," siger Peter Bo Andersen.

Frederikssund Erhverv har ca. 230 medlemsvirksomheder i Frederikssund og dækker 75-80 pct. af de private arbejdspladser i Frederikssund. Det er lige fra Haldor Topsøe og CORO til små selvstændige enmandsvirksomheder som tekstforfattere, fotografer, frisører og detailforretninger.