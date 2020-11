Fjordlandsskolen afdeling Skibby har lige fra starten af anden bølge af corona sørget for at adskille lærerstaben, således at eventuel coronasmitte afgrænses på skolen. Foto Adobe.

Elever sendt hjem: Lærervikar smittet med corona

På Fjordlandsskolen afdeling Skibby, har dørene været lukkede mandag morgen for elever på ikke mindre end fem årgange, efter et tilfælde med covid-19 i medarbejdergruppen.

"Det er korrekt, at en enkelt lærer er testet positiv, men fordi vi har isoleret lærerne fra hinanden på henholdsvis ind- og udskoling, mellemtrin og blandt lærervikarerne, så har vi minimeret risikoen for smitte," fortæller skoleleder på Fjordlandsskolen afdeling Skibby Klaus Bertelsen og tilføjer:

"Lørdag og søndag ringede vi rundt til alle elever og fortalte, at de skulle lade sig teste. Det havde nogle mulighed for at gøre med det samme, og flere har nu ringet i dag og sagt, at de er testet negative, og derfor får vi allerede de første elever tilbage i morgen. Tre af de vikarer, som vi sendte hjem, er også på vej tilbage," fortæller Klaus Bertelsen.