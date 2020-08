El-ladcykler stjålet fra institution

De små poder i Børnehuset Pilehaven i Frederikssund kan risikere at skulle se langt efter at komme på tur. For torsdag morgen kunne personalet konstatere, at der imellem onsdag aften og torsdag morgen, havde været indbrud i institutionens skur.

Her var tyvene kommet afsted med to el-ladcykler, som efter alt at dømme bliver brugt, når børn og pædagoger skal på cykeltur ud i det blå.

