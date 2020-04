Efter udgravninger i både Slangerup og Skibby, foregår arbejdet nu bag skrivebordet for arkæolog og udgravningsleder ved ROMU Nadja M. K. Mortensen. Foto: ROMU

Efter udgravninger i Slangerup og Skibby: Nu må arkæologen arbejde hjemmefra

Efter et år med udgravninger i blandt andet Slangerup og Skibby, har arkæolog og udgravningsleder på ROMU Nadja M. K. Mortensen nu skiftet den friske luft ud med en plads indenfor bag skrivebordet

Ligesom mange danskere er de fleste af ROMUs medarbejdere sendt hjem for at arbejde. Det gælder også flere af museets arkæologer. Men kan man overhovedet arbejde hjemmefra, når man er arkæolog? Det korte svar er ja. Faktisk kan skrivebordsarkæologien slet ikke undværes.

For mens nogle arkæologer arbejder mest i felten, med fingrene i jorden for at dokumentere sporene efter vores forfædre, er der andre, der bruger det meste af deres arbejdstid ved skrivebordet.

"Skrivebordsarkæologer forsker og formidler forskningsresultater i artikler og foredrag til både borgere og fagpersoner. De tager sig også af en lang række administrative opgaver, som er helt afgørende for at feltarkæologerne overhovedet kan gøre deres arbejde," fortæller arkæolog og udgravningsleder på ROMU Nadja M. K. Mortensen.

Hun forklarer, at det er skrivebordsarkæologerne, der vurderer om der f.eks. bør foretages arkæologiske undersøgelser forud for et byggeprojekt. De skriver indstillinger og udarbejder budgetter for arkæologiske udgravninger, som de sender til Slots- og Kulturstyrelsen, der så beslutter om arbejdet skal gå i gang. Materialet sendes også til bygherre, som skal godkende budgetterne.

Befriende at komme ud af arbejdstøjet

"De fleste arkæologer veksler dog - ligesom jeg - mellem feltarbejde og skrivebordsarbejde. Det er noget af det jeg sætter særlig pris på ved mit arbejde. Det er fedt at komme ud i den friske luft og at få fingrene i jorden, men det er også sjovt at komme ind på museet og få vasket de genstande, vi har fundet, så vi kan se alle deres detaljer. Og det er sjovt, at få samlet alle resultater, at fordybe sig i materialet."

Nadja M. K. Mortensen fortæller, at det også kan være lidt befriende, at få lov til i perioder at skifte det store uformelige arbejdstøj ud med civilt tøj og måske endda et par pæne sko.

"For de af os, som veksler mellem feltarbejde og kontorarbejde, er kontorarbejdet ofte en direkte forlængelse af udgravningsarbejdet. Når vi er i felten, skal vi forsøge at dokumentere de synlige levn fra vores forhistorie bedst muligt, og vi skal indsamle flest mulige oplysninger. Det gør vi ved at måle synlige spor op med GPS eller ved at tegne. Vi udgraver, undersøger og beskriver udvalgte spor. Vi fører lister, fotograferer og tager prøver. Alle data, tegninger, lister mv. bliver holdt samlet, men der er som oftest ikke tid til at kigge nærmere på det, før udgravningen er afsluttet. Først når udgravningen er afsluttet, og arbejdet fortsætter på kontoret, bliver der tid til at samle op på det hele."

Nadja M.K. Mortensen fortæller, at genstandene vaskes, tørres, gennemgås, noteres i en database og pakkes på kontoret. Alle lister skal ligeledes indtastes i databasen. Der skal gennemgås billeder, måske skal der laves 3D-modeller, der skal styr på udgravningsplanerne, og der skal for alvor tolkes på de aktivitetsspor, der er blevet erkendt under udgravningen.

Feltarbejdet kalder... igen "Efter et år i felten i Vindinge, et år med udgravninger i Slangerup, Osted og Skibby (plus det løse) er jeg nu selv kommet indenfor. Det næste stykke tid skal jeg danne mig et overblik over resultaterne."

De fleste genstande er blevet vasket, tørret og pakket. Genstande af metal, glas og rav er hos ROMUS konservator, men her skrider arbejdet også frem. Alle lister er blevet tastet. Alle fotos og alle opmålingsfiler er overført og gennemgået. Der er blevet lavet 3D-modeller. Alle knogler er sendt til analyse.

Tilbage står mærkning af genstande, indtastning af anlægsbeskrivelser i databasen, udarbejdelsen af kataloger over huse og grave og selve udgravningsberetningen, som er den endelige rapport, samt den såkaldte kulturhistoriske rapport, som er en lidt tyndere og mere letlæselig udgave af udgravningsberetningen.

"Mens Corona-krisen pågår, har jeg taget arbejdet med hjem. Genstandene venter på mig på museet, men det øvrige arbejde kan jeg gøre fra mit skrivebord. Det dejlige vejr udenfor lokker, og jeg begynder at savne mit arbejdstøj og den danske muld," lyder det fra ROMUS udgravningsleder.

