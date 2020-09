Efter stribevis af klager: Nu undersøger tilsyn varme-afgifter

De voldsommer afgifter, en lang række E.ON kunder har modtaget og klaget over, får nu Forsyningstilsynet til at undersøge om alt er gået efter bogen. Det oplyser tilsynet i en pressemeddelelse.

"E.On’s afkølingstarif beregnes ud fra et vægtet gennemsnit af den månedlige afkøling de sidste 12 måneder. Det betyder, at afkølingstariffen i 2020 er blevet beregnet delvist ud fra afkølingsdata fra 2019 og altså dermed fra før datoen for afgiftens indførelse," fremgår det af pressemeddelelsen.

"På baggrund af en række borgerhenvendelser, er vi i Forsyningstilsynet for øjeblikket i færd med at undersøge, om forsyningsvirksomheden E.On's metode for fastlæggelse af en ny afkølingstarif i opstartsåret 2020 er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler," skriver Forsyningstilsynet i en pressemeddelelse.

Som Lokalavisen i den forgangne uge har kunnet fortælle, er der etableret en Facebook-gruppe, hvor lokale fjernvarmekunder kritiserer to forhold;

At man pålægges en ekstraafgift for vandets fremløbstemperatur, som kunderne ikke selv har nogen indflydelse på, og ikke mindst, at en række kunder føler sig taget med bukserne nede, fordi afgiften som nævnt i pressemeddelelsen er baseret på forhold, der lå før E-ON meddelte, at man nu ville indføre afgiften.

Omvendt mener E-ON, at da kunderne igennem det seneste årti har været orienteret om, at et sådan tiltag ville komme, har man haft rigeligt med tid til at indstille sig på det og opdatere sit fjernvarmeanlæg.

En mulig afgørelse i sagen vil gælde for alle virksomhedens kunder, uanset om de har henvendt sig til Forsyningstilsynet eller ej.