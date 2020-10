Efter indsamling: Slangerup gav 24.500 kroner til Røde Kors

Trods Corona, holdt Røde Kors i Slangerup fast i, at der skulle samles penge ind, for at hjælpe ensomme og sårbare i Danmark samt til katastroferamte områder og udviklingsarbejdet i fattige lande.

"Det var meget værdsat, at indsamlerne trods regnvejr i starten af dagen gik ud på ruterne med godt humør og gå-på mod. Vi vidste på forhånd, at mange af vores faste indsamlere ville sige nej til at deltage. Men blev dog meget overraskede, da den første indsamler, der mødte op i Aktivitetshuset, kom for at sige, at han ikke ville samle ind ved at ringe på, men gerne ville gå hele sin rute, samt én rute mere og lægge en folder i hver postkasse. Så håbede både han og vi, at folk ville betale med MobilePay eller girokort, som anvist i folderen," fortæller Anni Tarnow fra Røde Kors i Slangerup.