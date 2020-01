Efter dyk i lastbil-trafik: Thiesen vil have svar på bro-økonomi

Og nu vil hun have transportminister Benny Engelbrecht til at svare på, hvordan økonomien ser ud.

Det sker i kølvandet på Lokalavisens artikler fra december om, at en ændret definition af, om en lastbil er et langt køretøj eller et tungt køretøj, har rokket betragteligt ved de indtægter, der oprindeligt var ventet at komme fra lastbilerne på broen.

For hvor der i 2017 blev registreret 1.722 lastbilpassager i døgnet over Roskilde Fjord, betød den ændrede definition i 2018 et omgående dyk, der er blevet yderligere forstærket efter lastbilforbuddet på Kronprins Frederiks Bro.

I november krydsede blot 442 lastbiler i gennemsnit én af de to broer - og heraf foregik 35 procent af kørslerne ulovligt på Kronprins Frederiks Bro.

Igennem Transportudvalget i Folketinget har Mette Thiesen nu bedt transportministeren redegøre for, hvor mange personbiler, der dagligt skal krydse Kronprinsesse Marys Bro for at gøre det muligt med denne lastbilmængde at tilbagebetale lånene i løbet af de tilladte 40 år.

Ligeledes har hun via udvalget bedt transportminister Benny Engelbrecht svare på, hvor store indtægter, der skal til for at sikre nedbetaling af broen, hvis man tager udgangspunkt i henholdsvis den maksimalt tilladte nedbetalingsperiode på 40 år, og den hidtil forventede nedbetalilngstid på 25 år.