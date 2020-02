Efter Corona-virus i Roskilde: Frederikssund aktiverer sundhedsberedskab

Fortsat lav risiko

Det nye smittetilfælde, som er det første i Danmark, ændrer ikke på den aktuelle risikovurdering, som Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen udsendte i tirsdags, hvor vurderingen er lav risiko for, at vi ser udbredt smitte i det danske samfund, og lav risiko for, at vores sundhedsvæsen bliver udfordret.

"Efter udviklingen i Italien over weekenden, havde vi forventet snart at se tilfælde af COVID-19 i Danmark, så vi er ikke overraskede, og vi må forvente at se flere tilfælde i de kommende dage og uger. Men vores strategi er fortsat at inddæmme smittespredning i Danmark. Det gør vi ved hurtigt at diagnosticere COVID-19 og ved at behandle under isolation, samtidig med at vi opsporer og håndterer personer, der har haft tæt kontakt med de smittede, så de kan gå i karantæne", siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, og tilføjer, at vi i Danmark har et velfungerende beredskab og sundhedsvæsen, der handler hurtigt ved mistanke om smitte med ny coronavirus.