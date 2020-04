Direktør Morten Bøjland gør klar til genåbningen af Kirppu.

Send til din ven. X Artiklen: Efter Corona-lukning: Kirppu genåbner i Frederikssund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter Corona-lukning: Kirppu genåbner i Frederikssund

Med mere håndsprit, mindre kaffe og godt med afstand mellem kunderne følger Kirppu myndighedernes anbefalinger og er klar til at byde kunderne velkommen tilbage på Kocksvej

Lokalavisen Frederikssund - 14. april 2020 kl. 09:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

frederikssund Der er gået tæt på en måned, siden Danmark for at reducere smittefare med Covid-19 virus lukkede ned den 17. marts. Men med den mellemliggende oprustning af kapaciteten i sundhedsvæsener og med meldingen om tilladelse til en forsigtig genåbning af en række institutioner, skoler og funktioner i den kommende uge, begynder andre dele af samfundet også at tage forsigtige skridt tilbage mod en lidt mere normal hverdag for befolkningen.

En af landsdækkende butikskæder, der efter en måned med frivillig nedlukning er klar til at genåbne, er loppesupermarkedskæden Kirppu. Tirsdag genåbner den populære butikskæde i 13 ud af 15 danske byer.- heriblandt Kirppu i Frederikssund.

Fokus på sikkerheden

Det sker forsigtigt - og med forholdsregler, der nøje følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at kunne yde størst mulig sikkerhed mod smitte for kunder og medarbejdere.

"Ved indgangen er der opsat håndsprit, der skal benyttes, inden man træder ind i butikken. Der er monteret plexi-glas ved kasseområdet for at beskytte både medarbejdere og kunder. Herudover har vi indført ensretning i hele butikken og har lukket vores sædvanlige lounge, hvor man normalt kan sidde og nyde en kop kaffe," fortæller butikschef Henrik Lunnsgård.

Kirppus medarbejdere spritter løbende kurve, kundevogne og håndtag grundigt af, og i hver af butikkerne er der fastsat et maksimalt antal kunder i butikken, ligesom der er monteret afstandsmærker på gulvet.

Forsigtig og forsvarlig genåbning

Som i andre dele af detailhandelen har nedlukningsperioden været hård for økonomien. Men Kirppu er velkonsolideret og har valgt at forlænge alle standlejere med det antal dage, butikkerne har holdt lukket. Herudover har kæden løbende udbetalt tilgodehavender til de kunder, der sluttede stand inden nedlukningen.

"Vi var faktisk ikke tvunget til at lukke ned den 17. marts, men da hele situationen i Danmark og resten af Verden var så usikker, valgte vi at sætte sikkerheden øverst og lukkede derfor over hele landet," fortæller direktør Morten Bøjland.