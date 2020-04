Efter 30 år med biler i Frederikssund: Max&Martin flytter

Efter 30 år i Frederikssunds bybillede flytter bilforhandler Max&Martin til Køge. Foto: AdobeStock Foto: Photographee.eu/Photographee.eu - stock.adobe.co

Bilforhandler Max & Martin skifter navn og flytter til Køge

Lokalavisen Frederikssund - 24. april 2020

Siden Max & Martins grundlæggelse i Frederikssund i 1984 har virksomheden oplevet stor fremgang og sat sig på landkortet som en af bilbranchens førende forhandlere. Max & Martin har både markeret sig inden for køb og salg af brugte biler til private og virksomheder, samt som ekspert i flexleasing af luksusbiler i alle mærker.

Nu venter nye planer og et nyt bilunivers, hvor Max & Martins forretningsfører Jesper Ternvalt og salgschef Flemming Mortensen får mulighed for at realisere endnu større drømme.

"Max & Martin er både glade og stolte over at videregive aktiviteterne til Selected Car Group pr. 1. maj 2020. Min makker Flemming og jeg samt vores øvrige salgs- og værkstedsteam følger alle med, og vi ser meget frem til at blive en del af Selected Car Groups helt unikke univers", fortæller Jesper Ternvalt, forretningsfører hos Max & Martin, og fortsætter:

"Vi har været enormt glade for vores tid hos og med Max & Martin i Frederikssund, men Selected Car Groups ønske om at udvide deres aktiviteter på Sjælland har åbnet nogle muligheder for os, som vi hverken kunne lade passere eller sige nej til."

Helt konkret betyder det, at de nye planer og drømme fremover vil blive udlevet i Køges bilområde, hvor Selected Car Groups nye set-up på Sjælland får 5.188 m2 at boltre sig på. Nærmere bestem på Tangmosevej 99 i Køge.

Pressemeddelelse