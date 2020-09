E-ON svarer efter kunde-kritik: Har betalt kunstigt lav omkostning

E-ON svarer nu tilbage på den kritik, der blev rettet af en række kunder, hvis varmeregninger er steget markant, efter E-ON fra nytår indførte en ny afgifts-praksis

Efter flere kunder til Lokalavisen har berettet om voldsomme stigninger i varmeregningerne, svarer Lars van Hauen E-ON nu på kritikken

Lokalavisen Frederikssund - 04. september 2020 kl. 15:30 Af Lars van Hauen, Chief Innovation Officer i E.ON Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Størstedelen af den danske varmeforsyning er i dag indrettet på en sådan måde, at man betaler ekstra, hvis ens returvand er varmt og mindre, hvis returvandet er koldt. Når varmen i vandet ikke udnyttes effektivt giver det et øget varmetab i fjernvarmerørene og derved øget omkostninger for alle kunder i fjernvarmesystemet. Derfor har vi indført - ligesom stort set alle andre varmeselskaber - en returvarmeordning, hvor en effektiv varmeudnyttelse belønnes. De første fjernvarmeselskaber begyndte allerede at indføre afkølingstariffer for 10-12 år siden.

Vi er ligesom alle andre forsyningsvirksomheder underlagt varmeforsyningsloven og opererer derfor også efter hvilke-i-sig-selv princippet. Det betyder selvfølgelig også, at den nye returvarmeordning følger reglerne på området. Hvis man oplever en højere varmeregning, så er forklaringen typisk, at ens varmeudnyttelse har et forbedringspotentiale og at andre varmekunder historisk har været med til at bære en del af ens varmeomkostning. Historisk har kunder, der har haft en effektiv varmeudnyttelse, delvist understøttet de kunder, som har haft en ineffektiv varmeudnyttelse, da produktionsomkostningen delvist har været puljet for at udligne alt for store forskelle blandt varmekunderne.

Kunder med dårlig energiudnyttelse har med andre ord betalt en kunstig lav varmeomkostning, da andre varmekunder har båret en del af omkostningen. Med returvarmeordningen retter vi op den skævhed. Det betyder selvfølgelig også, at nogle rammes hårdere end andre på grund af denne ændring. Her er det forventelig varmekunder med de ældste og mindst effektive varmeanlæg i udgangspunktet vil opleve en varmeregning, der i højere grad afspejler de faktiske omkostninger. For at hjælpe vores varmekunder har vi derfor hen over efteråret og vinteren 2019 tilbudt servicetjek og sendt tips og tricks til, hvordan man udnytter varmen bedre og undgår en høj returvarme. Det er naturligvis også i vores interesse, at varmekunderne er glade og tilfredse, og udnytter varmen effektivt. Ingen vinder ved en dårlig varmeudnyttelse.

Inden vi lancerede returvarmeordningen, forsøgte vi at indrette bonus/afgiftssystemet, så det stort set var halvdelen, som ville opleve en lavere varmeregning og den anden halvdel en højere varmeregning. De analyser, vi foretog i 2019, viste, at ca. 40-45% ville modtage en returvarmebonus og ca. 55-60% ville modtage en varmeafgift som følge af ændringen. Vores afkølingsdata fra juli 2020 viser, at dette skøn var korrekt.

Vi har udsendt breve til alle vores varmekunder om denne ændring. De første breve blev sendt ud i september 2019 og vi udsendte også påmindelser i løbet af efteråret og december. Her modtog hver varmekunde et eksempel på, hvordan deres nye varmeregning ville se ud efter ændringen. For at sikre en stabil og jævn varmeregning, så fordeler vi varmeomkostningerne over hele året selvom varmeproduktionen hovedsageligt finder sted om vinteren. Denne måde at opgøre varmeregningerne giver ofte anledning til misforståelser og det lader også til, at det kan være tilfældet i denne sag.

Der er for så vidt ikke noget nyt i, at man betaler ekstra for ikke at udnytte ens varme. Det har faktisk været et krav siden 2008, at returvarme lå på 30 C ifølge vores leveringsbestemmelser, men vi har ventet på, at alle vores varmekunder havde fået installeret elektroniske varmemålere før vi har ville håndhæve dette. De sidste elektroniske varmemålere blev opsat sidste år (der findes dog ganske få varmekunder, som endnu ikke har fået installeret elektroniske varmemålere), hvilket har været en forudsætning for at kunne afregne korrekt. Vi har derfor ventet med at introducere returvarmeordningen indtil alle havde fået nye målere. På den måde sikrer vi, at varmedata er korrekt.

Som forsyningsselskab er vi underlagt de samme tekniske krav for alle andre selskaber, der også har en returvarmeordning. Vi tjener heller ikke penge på en ineffektiv energiudnyttelse. Den nye returvarmeordning gør blot de faktiske omkostningerne mere gennemskuelige og bidrager samtidig til den grønne omstilling ved at øge energiudnyttelsen. Vi vil dog gennemgå de enkelte klager for at se om der er sket fejl i opgørelsen eller afregningen.