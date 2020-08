Artiklen: Drenge smed med cykler: Blev sat til at rydde op

Den ene blev sigtet for våben og stoffer

Fire drenge i alderen 15-16 år blev søndag aften sat til at rydde op, efter de ved 19.20-tiden havde kastet med toiletpapir og cykler på legepladsen ved Fjordtoppen Børnehave i Græse Bakkeby.

Den ene af drengene blev desuden også sigtet for overtrædelse af knivloven samt for besiddelse af euforiserende stoffer, da politiet opdagdede at han havde en kniv og noget hash på sig.