Døgnrapporten: Dobbelt op på trafikfjolser

For ikke blot var de påvirkede under kørslen - de havde slet ikke lov til at køre bil.

Klokken 16.50 blev en 20-årig mandlig bilist fra Helsingør standset på Korshøj af en patrulje. Her viste et narkometer, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer.

Han kunne heller ikke fremvise et gyldigt kørekort, da han ikke havde erhvervet sig sådan et, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel og kørsel uden førerret.

Klokken 04.48 var den gal igen. Her blev en 32-årig mandlig bilist fra Skævinge standset og kontrolleret på Byvej.

Her viste det sig, at han ikke besad retten til at køre bil, ligesom han fik narkometeret til at slå ud, hvorfor han blev taget med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle grad af påvirkning.