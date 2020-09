Dobbelt hjemmesejr til Oaks

U16 vandt 38-12 over Towers. Men sejren blev først for alvor sikret sent i kampen, idet Towers kom flyvende ud af starthullet og kæmpede med alt hvad de havde, og mere til. Det betød, at der skulle coaches og justeres på Oaks' sidelinje. Og det blev der gjort med succes. For i anden halvleg trak Oaks' angreb fra og et stærkt kæmpende forsvar tillod ikke Towers at score.