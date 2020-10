Virksomheden Mountain Top producerer ladudstyr til biltypen pickup-truck. Foto: AdobeStock Foto: Danylo Samiylenko/Samiylenko - stock.adobe.com

Direktør efter Coronaudbrud i virksomhed: 'Vi har ikke forsøgt at hemmeligholde noget'

24 medarbejdere i Frederikssundvirksomheden Mountain Top blev i sidste uge testet positive for Covid-19. Men det var kommunen, der besluttede, at udbruddet skulle håndteres fortroligt, bekræfter kommunaldirektør

Lokalavisen Frederikssund - 21. oktober 2020 kl. 11:27 Af Birgitte Masson

"Vi har ikke forsøgt at hemmeligholde noget."

Det siger direktør i Frederikssund-virksomheden Mountain Top Henrik Støwer Petersen, efter at det i sidste uge kom frem, at 24 medarbejdere var testet positive for Covid-19.

I et læserbrev på sn.dk kritiserer byrådsmedlem Pelle Andersen-Harild, Enhedslisten forvaltningen, for sammen med kommunaldirektøren at have fulgt virksomhedens ønske om 'af hensyn til deres brand' at hemmeligholde dette omfattende udbrud af Covid-19.

Og ifølge Andersen-Harild skulle medlemmerne af Byrådet i fortrolighed have fået meddelelsen om smitteudbruddet torsdag eftermiddag.

'I dagens nyheder fra Ritzau kan man læse om et udbrud af samme sygdom på et navngivet fjerkræslagteri i Vinderup ved Holstebro. Der er 'kun' seks medarbejdere blevet smittet. Der er ingen lovlig begrundelse for at hemmeligholde et fire gange så stort udbrud på virksomheden i Frederikssund,' skriver Pelle Andersen-Harild.

Men ifølge Henrik Støwer Petersen har det ikke noget på sig, at man skulle have forsøgt at hemmeligholde udbruddet:

"Vi er en eksportvirksomhed, og vores brand er rettet mod udlandet. Så vi har ikke ønsket at hemmeligholde det, men derimod haft en åben og konstruktiv dialog med Frederikssund Kommune, vores kunder, medarbejdere og stake-holders. Vi har haft fokus på, at forholde os til situationen og at inddæmme smitten, så det har ikke noget på sig, at vi skulle forsøge at hemmeligholde noget," gentager Henrik Støwer Petersen og tilføjer:

Det handler i første omgang om, at vi har nogle medarbejdere, vi skal passe på.

Men kunne I ikke have meldt situationen ud tidligere?

"Jeg har ikke fortrudt, at vi ikke har kommunikeret noget ud før, for vi har forsøgt at finde overblikket først," siger Henrik Støwer Petersen.

Coronaudbruddet blandt medarbejderne hos Mountain Top betyder blandt andet, at produktionen ikke kører på samme hastighed som normalt. Virksomheden producerer ladudstyr til biltypen pickup-truck.

"Men det er noget, som vi alt andet lige prøver at planlægge os ud af, og som vi er i tæt dialog med vores kunder om. Og mange kommer slet ikke til at mærke noget til det," siger Henrik Støwer Petersen.

Fortrolig orientering Det var Frederikssund Kommune selv - og ikke virksomheden Mountain Top - som valgte, at en orientering til byrådet om smitteudbruddet på virksomheden skulle holdes fortroligt. Det skete med henvisning til, at Mountain Top skulle have det fornødne overblik. Det siger kommunaldirektør Torben Kjærgaard til Lokalavisen.

Kan du godt forstå, at man undrer sig over, at I som kommune vælger ikke at informerer borgerne om et så stort smitteudbrud på en lokal virksomhed?

"Det er en alvorlig sag, så jeg kan godt forstå bekymringen. Men vi har ikke pligt til at informere overfor byen. Vi har ikke forsøgt at dække over noget. Vi vurderede, at det rigtige var, at orientere Byrådet om situationen, men også at give Mountain Top mulighed for at få det fornødne overblik. Hvor de så valgte, at gå ud med en pressemeddelelse dagen efter," siger Torben Kjærgaard.