Direktør i teknisk afdeling Kristian Nabe-Nielsen, mener ikke, der er noget at udsætte på pris eller sagsbehandling. Han kan dog ikke garantere, at andre kan købe på samme vilkår. "Det afhænger af en konkret mæglervurdering og den politiske vilje," konstaterer han

Direktør: Helt efter bogen

"Jo. Det kan godt være, at det ser mærkeligt ud, når man stiller det op på den måde. Men der er nogle forbehold, der skal med i betragtning. Blandt andet SKATS vurderinger, der sjældent svarer til markedsprisen. Og så, at det er et rigtig svært marked at bedømme. Da vi eksempelvis skulle sælge Thorstedlund, regnede vi med at få 21 millioner kroner for stedet, men endte med 41 millioner. Det vigtige for os som kommune er, at vi rammer markedsværdien, og der lægger vi os op af en mæglervurdering," siger Kristian Nabe-Nielsen til Lokalavisen.

Både pris og sagsbehandlingen har været i orden i forbindelse med Niels Viuffs køb af et jordstykke ud for sin grund på Fjordtoften.

Ingen forskel

Selv om naboen har ventet i over et år på en forespørgsel om at måtte købe et tilsvarende stykke jord ud for sin grund, og Niels Viuffs køb blev godkendt på tre måneder, mener Kristian Nabe-Nielsen ikke, at behandlingen af Niels Viuffs grundkøb er sket på andre vilkår, end andre bliver mødt med:

"Selvfølgelig skal alle behandles ens. Det mener jeg faktisk også de bliver. Jeg er ikke inde i behandlingen af naboens sag, men der kan jo godt være nogle forhold, der gør, at den er anderledes og derfor bliver behandlet anderledes."

Kristian Nabe-Nielsen afviser også, at man længere nede i systemet har været særligt opmærksomme påat fremme behandlingen af Niels Viuffs sag, at han som direktør allerede efter ni dage bad om status på sagen:

"Som jeg husker det, fik jeg en forespørgsel fra det politiske niveau. Den sendte jeg videre. Det sker 10.000 gange. Men der har ikke været noget forsøg på særligt at fremme hans sag."