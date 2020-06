De lokale politikere og embedsfolk sidder klar ved skærmen tirsdag for at høre befolkningens mening om investeringsplanen for det kommende årti, hvor der skal udføres anlægsarbejde for cirka en mia. kroner. Foto: Adobe Stock

Digitalt borgermøde om investeringer

For istedet for et traditionelt borgermøde, afholdes det nemlig digitalt, så man kan deltage hjemme fra kontor- og lænestolen eller sofaen.

"Det er store summer, der skal investeres for, og for mig er det i høj grad et lyttemøde. har en økonomisk politik, der sikrer os et overskud, der er tort nok til både af betale af på lån og foretage de nødvendige investeringer. Men der skal priotieres, og selv om vi som kan politikere have nok så mange gode ideer, kan vi altid lære af af lytte til indbyggerne, og derfor håber jeg naturligvis, at så mange som muligt benytter sig af muligheden for at være med. For det er vigtigt," siger borgmester John Schmidt Andersen.