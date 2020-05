Formanden for landsforeningen Praktisk Økologi, Signe Schrøder anbefaler blandt andet, at man lader plænen gro. Foto: Landsforeningen Praktisk Økologi.

Det skal krible og krable i haven: Lad skvadderkålen stå

Lad plænen gro, så mælkebøtter og skvadderkål kan komme til. Lad gammelt træ rådne og jord ligge bar. Tiden er inde til en anden æstetik i haven

Lokalavisen Frederikssund - 05. maj 2020
Af Anne Lønstrup

Alle haveejere kender tommelfingerreglen om, at hækken skal være klippet første gang inden Sct. Hans. Men ifølge formanden for landsforeningen Praktisk Økologi, Signe Schrøder, er den og andre vedtagne 'haveregler' lige til at smide ud. For økologerne er idealet den vilde, utæmmede og u-forgiftede have.

"Hvis man sørger for, at hækken står snorlige til Sct. Hans, kan man komme til at klippe en fuglerede med unger midt over eller overse, at f.eks. en ligusterhæk blomstrer overdådigt med hvide blomster," siger Signe Schrøder.

Hun går ind for at lade haven passe sig selv i højere grad.

"Vi ser heldigvis en trend i retning af mere vildskab i haven. Det lykkelige er, at den trend hænger godt sammen med, at man også kan holde lidt mere fri. I virkeligheden kan man lægge den protestantiske arbejdsmoral lidt på hylden og lægge sig i hængekøjen i stedet for at hive mælkebøtter op. En vildtvoksende, blomstrende have er også god for bier og insekter, der skal finde føde," siger hun.

Farvel til grøn ørken Signe Schrøder vil ikke prædike økologi, men håber, at danskerne stille og roligt vil ændre syn på, hvordan en have bør se ud.

"Hvis vi skal rykke, skal vi som samfund ændre syn på, hvad en smuk have er. En tætklippet græsplæne kan sammenlignes med en ørken, hvor dyrene hverken kan søge ly eller læ. Der er heller ikke noget at spise for dem. Min plæne er en smule langhåret. Til gengæld er den hvid og gul af bellis og mælkebøtter, og jeg synes, det ser dejligt ud," siger hun.

For Signe Schrøder er ukrudt et begreb, vi mennesker har fundet på.

"Jeg ser mælkebøtter og skvalderkål som blomstrende, spiselige stauder. Hvis vi får ændret den herskende haveæstetik, bliver det også nemmere at gå skridtet videre og gøre haven vild."

Signe Schrøder har syv gode råd til at få en vild have:

1. Dødt træ i form af kvas, brændestabel eller rådne træstubbe er godt for bænkebidere, biller og orme. Vi rydder for meget op, og så fjerner vi føden for insekter. Derfor: Sørge for "mere lort og lig i haven", som det udtrykkes af en af Signe Schrøders kolleger. Hvis du har mange insekter, får du også mange fugle. Tænk også på at have tæt krat eller buskads, som fugle kan søge skjul i.

2. Lang blomstringstid i haven giver føde til dyrene. Hvis man kan tænke i hjemmehørende arter, er det rigtig godt. Gå uden om forædlede arter og vær opmærksom på ikke at vælge blomster med tætte krondragere, som bier og insekter ikke kan komme ind til.

3. Alle dyr skal bruge vand, lige fra skrubtudser og guldsmede til fugle, bier og pindsvin. Et fad eller en urtepotte med vand er en nødtørftig løsning. Vil man gøre det rigtigt, så lav en havedam eller et sumpbed.

4. Varme sten er godt. Insekter og andre dyr har brug for at blive varmet op. Så lav en sydvendt stenbunke eller et stengærde, det sætter fut i insekter og fungerer som en lille radiator. Du kan kombinere stenene med sand og grus imellem, så har du næringsfattig jord til de danske arter, der mangler.

5. Steder med bar jord. Af de vilde bier, 270 arter, lever ca. halvdelen under jorden, men de kan ikke komme til, hvis det hele er dækket af græs.

6. Gamle træer med furer i barken og grene, der falder af, skaber gode levesteder for insekter. Bevar derfor de gamle træer. Et stort træ skygger selvfølgelig, men man skal huske, at når man fælder et gammelt træ, tager det mange år, før det kommer igen.

7. Klip kun hele græsplænen forår og efterår. Lad i stedet græsplænen blive en blomstereng. Klip stier og opholdsområder, men lad den grønne ørken blive til en blomstrende have.