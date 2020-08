Designermøbler og højtalere forsvandt

Frederikssund Der var tilsyneladende fuld plade for de ukendte gerningsmænd, der i tidsrummet fra tirsdag aften til onsdag eftermiddag slog til mod en villa på Fyrrebakken i Frederikssund.

Ifølge et uddrag af politiets døgnrapport kom tyvene ind ved at bryde et vindue op.