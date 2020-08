Der kommer jazzfest til Slangerup

"Vi har fået tilladelse til at lave et arrangement fredag 21. august, hvor byen kommer til at summe af dejlig musik. Byen bliver afspærret fra klokken 18 til 24. Styregruppen bag festivalen forsøger på denne måde at få indtjent lidt penge til at dække underskuddet, der er opstået i forbindelse med aflysningen af festivalen," skriver styregruppen bag Snake City Jazzfestival i en pressemeddelelse.