Baw Meang 1 slår nu dørene op med ny indehaver. Fremover er det Parichat Yingarm, som er at finde i både køkkenet og hos gæsterne i restauranten. Foto: BM

Der blæser nye vinde over thai restaurant

Den nye indehaver af thai restauranten Baw Meang 1 i Frederikssund hedder Parichat Yingarm. Hun elsker at tale med folk, og har derfor ansat en kok, så hun også kan få tid til at møde kunderne i restauranten

Parichat Yingarm er navnet på den nye indehaver af thai-restauranten Baw Meang 1 i Frederikssund. Yingarm kommer, ikke overraskende, fra Thailand, og derfor er det helt naturligt kærligheden til det thailandske køkken, hun fortolker i restauranten.

Men hvor Yingarm tidligere regerede i både køkken og restaurant sammen med sin ægtefælle, er hun nu alene om at drive den store restaurant på første salen i Østergade 11.

"Jeg er blevet skilt, så nu er singlemor med fem børn. Det er derfor, jeg har ansat en dygtig kok til at stå i køkkenet et par aftener om ugen."

Yingarm fortæller, at der er en særlig grund til, at hun har allieret sig med en anden kok til at hjælpe hende i køkkenet.

"Hvis jeg er kok hele tiden, så skal jeg kun stå ude i køkkenet. Jeg kan rigtig godt lide kontakten med kunderne. Hvis jeg havde en tjener gående, ville det betyde, at jeg så stod og lavede mad hele tiden. Nu kan jeg fortælle om maden." Yingarm smiler.

Hun fortæller, at det tidligere udelukkende var det Nordthailandske køkken, som retterne i restauranten var inspireret af. Det er det imidlertid ikke længere. For med ægtefællens exit, er det nu også almindlig thai mad der bliver serveret.

"Min eksmand er fra Nordthailand. Nu laver jeg almindelig thailandsk mad. Det vil altid være frisklavet og med naturlige farvestoffer. Det vil sige, at den gule farve får jeg fra krydderiet gurkemeje, til de grønne karryretter bruger jeg grøn chilli, og ved rød farve bruger jeg rød chilli."

Indrettede under nedlukning Yingarm har boet i Danmark i godt 10 år.

"Alle mine børn går eller har gået i skole lige herovre," hun peger i retning af Frederikssund private Realskole.

"I dag er de to ældste piger gået ud af skolen. En læser til advokat og en anden til arkitekt inde i København," siger hun med stolthed i stemmen.

"Nu har jeg kun mine drenge tilbage på skolen."

Udover at være der for sine drenge under coronanedlukningen, så brugte hun også de tre måneders nedlukning på at indrette restauranten og sætte sit præg på stedet, blandt andet med et nyt gulv og nye gardiner.

Trods det travle liv både som selvstændig og eneforsørger afholder det ikke Yingarm i at tænke stort:

"Jeg satser på at åbne flere Baw Meang restauranter i eksempelvis Holbæk og Roskilde. De kommer til at hedde det samme som denne, bare med et nyt tal efter navnet," fortæller Yingarm og smiler.

Baw Meang 1 har åbent alle hverdage, også for take away, fra klokken 12 til 20. Fredag og lørdag til klokken 22 og søndag til klokken 21.