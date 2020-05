Se billedserie Nedrivningen af den gamle Irma-bygning på Lundevej i Frederikssund er i fuld gang. Foto: BM

Den velkendte Irma-ejendom er snart væk

Nedrivningen af den gamle Irma-bygning på Lundevej i Frederikssund er i fuld gang. Men første spadestik til den nye beboelsesejendom må vente lidt endnu. Projektet er endnu ikke helt på plads

Nedrivningen af den gamle Irma-ejendom på hjørnet af Lundevej og Kocksvej i Frederikssund er påbegyndt. Al indmaden er væk, og tilbage står ydermurene og taget.

Lidt endnu. For snart kan gravemaskiner tage over, for at påbegynde byggeprojektet af en helt ny beboelsesejendom der skal indeholde ca. 22 lejemål. Det oplyser Anders Nørgaard Kjeldsen, medejer af Nørgaard Skødt Ejendomme ApS.

"Der mangler lige lidt smårettelser på tegningerne, for at projektet er 100 procent på plads. Vi regner med, at have det helt færdigt ultimo maj, hvorefter det kan fremsendet til Frederikssund Kommune, og forhåbentlig blive godkendt," siger Anders Nørgaard Kjelsen. Han understreger, at det ikke er kommunen, der lader vente på sig.

Skal passe ind i bybilledet "Jeg har indtryk af, at Frederikssund Kommune arbejder lige så hurtigt, som under normale omstændigheder. Det er nok bare os selv og vores forfængelighed som gør, at vi ikke er 100 procent klar. Vi går meget op i, at få byggeriet tilpasset, så det passer så godt som muligt ind i bybilledet."

Det er arkitektvirksomheden LINK Arkitektur, som er samarbejdspartnere på byggeriet sammen med entreprenørfirmaet HHM A/S.

Den nye beboelsesejendom vil blive opført i tre plan, og bestå af to- og treværelses lejligheder med enten altan eller terrasse.