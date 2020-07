Den Store Kagedag på Herregårdsmuseet Selsø Slot

Den Store Kagedag er et tilbagevendende og hyggeligt arrangement for hele familien på Selsø.

De fire kategorier er "Den smukkeste kage", "Den lækreste kage", "Den bedste historiske kage" som har en helt særlig historie for dig. En historisk kage behøver ikke være lavet efter en historisk opskrift, men kan være en kage, som du fik hos dine bedsteforældre, har en særlig historie i din familie eller en kage, som bringer minder frem hos dig. Det kan med fordel være en klassisk dansk kage, såsom en sandkage, kiksekage eller gammeldags æblekage.

Afviklingen af Den Store Kagedag vil i år være lidt anderledes. På grund af forsamlingsrestriktioner og afstandsanbefalinger fra regeringen vil der være et begrænset antal billetter. Billetterne koster almindelig entré - 60 kr. for voksne og 25 kr. for børn (6-17 år) - og købes på billetto.dk.