'Vi skal holde smitten nede i vores samfund, og derfor skal udenlandsk arbejdskraft i 14 dages karantæne, når de kommer til Danmark, præcis lige som alle andre,' det mener næstformand i 3F Frederiksværk-Frederikssund Max Pedersen i sit debatindlæg. Foto: BM

Debat: Smitte på byggepladser - hvor er politikerne henne?

Lokalavisen Frederikssund - 22. april 2020 kl. 12:22 Af Max Pedersen, Næstformand 3F Frederiksværk-Frederikssund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods conrona-krisen er der heldigvis godt gang i masser af byggepladser. Vi kan hver dag se, hvordan byggefolkene knokler løs på Frederikssunds svømmehal. Det er skønt at se i en krisetid. Men det er ikke uproblematisk midt i en sundhedskrise, at udenlandske byggesjak uhindret kommer og går på byggepladserne uden nogen form for kontrol eller tjek for corona-smitte.

Som reglerne er i dag, kan arbejdsgiverne nemlig frit hente udenlandske byggefolk til arbejdspladserne, uden at disse byggefolk skal i 14 dages corona-karantæne. Imens skal danskere, der vender hjem fra det store udland, i 14 dages karantæne på grund af smittefaren.

Det duer altså ikke, at arbejdsgiverne uden videre tiltag fortsat kan hyre et sjak ind fra fx Polen, Italien eller Ungarn om mandagen og sætte dem i arbejde om tirsdagen.

På byggepladserne er byggefolk utrygge, når de skal dele skurvogn med de udenlandske kollegaer, der risikerer at bære smitte med til Danmark fra deres hjemland.

Vi må have politikerne til at lave reglerne om, så længe vi står i en sundhedskrise.

Der skal altså gælde samme regler for den udenlandske arbejdskraft, som der gælder for os herhjemme. Har man været i udlandet, skal man i 14 dages karantæne, når man vender hjem til Danmark. Det er helt urimeligt, at vores byggefolk skal leve med en stærkt forøget corona-risiko, fordi nogle EU-regler snakker om arbejdskraftens frie bevægelighed.

Vi skal holde smitten nede i vores samfund, og derfor skal udenlandsk arbejdskraft i 14 dages karantæne, når de kommer til Danmark, præcis lige som alle andre. Og lad mig så lige understrege, at vi i 3F ikke har noget imod vores udenlandske kolleger, som leverer et godt stykke arbejde til gavn for det danske samfund. I denne corona-tid skal vi blot sørge for, at smittefaren holdes nede, og det gør den ikke lige nu omkring de udenlandske byggefolk.