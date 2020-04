Den årlige Campusdag i Frederikssund hvor blandt andet de lokale erhvervsdrivende og Frederikssund Erhverv bakker op, har uden tvivl været med til at vise vejen for de unge på Campus Frederikssund. Foto: Adobe Stock

Debat: Samarbejde har båret frugt

Af Kenneth Aaby Sachse, formand for DI Hovedstadens Arbejdskraft udvalg og CFO i Foss A/S

For mig er det en solstrålehistorie i en ellers vanskelig tid for virksomhederne.

I lang tid har det nemlig været en refleks, at unge har søgt ind på gymnasiale uddannelser fremfor erhvervsuddannelser efter grundskolen. Hos DI Hovedstaden har vi haft stort fokus på den tendens, for vi kan se, at der er stor efterspørgsel efter dygtige faglært medarbejdere ude i industrien. Det kræver meget, at få de unge til at se mod erhvervsuddannelserne.

Men i Frederikssund har et stærkt samarbejde mellem kommunen, Frederikssund Erhverv og de lokale virksomheder virkelig styrket skole- og virksomhedssamarbejdet, og det har i dén grad vist sig at været et frugtbart samarbejde. Andelen af unge, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse efter grundskolen, er steget fra 23,1 pct. sidste år til 28,6 pct. i år.

Det er en rekordhøj andel i Hovedstaden, og ligger langt over andele fra de andre kommuner i regionen. Det viser, at der netop er brug for en fokuseret indsats for at knække koden, for at få de unge til at se mulighederne indenfor industrien - en opgave, som er blevet løftet i forrygende stil i Frederikssund. Erhverv er bl.a. kommet på skoleskemaet i grundskolerne, og underviserne bliver klædt bedre på til at inddrage erhvervslivet i undervisningen gennem f.eks. "Virksomhedssafari" på lokale virksomheder.