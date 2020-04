Hans Andersen, medlem af Folketinget og beskæftigelsesordfører for Venstre (V) Foto: Steen Brogaard

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Økonomisk hjælp til hårdt trængte efterskoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Økonomisk hjælp til hårdt trængte efterskoler

Lokalavisen Frederikssund - 09. april 2020 kl. 07:13 Af Hans Andersen medlem af Folketinget, beskæftigelsesordfører for Venstre Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mandags kunne statsministeren præsentere regeringens bud på første etape af genåbningen af landet. Daginstitutionerne og de laveste klasser i folkeskolen, kan ifølge planen så småt begynde at åbne efter påsken. Derimod, er der en længere udsigt til, at de større klasser kan komme tilbage på skolebænken. Allerede nu har krisen haft store økonomiske konsekvenser for efterskolerne, og med mandagens udmelding fortsætter de økonomiske udfordringer langt ud i fremtiden, da skolerne udelukkende har elever på de større klassetrin.

Derfor, har Venstre de seneste uger kæmpet aktivt for at redde efterskolerne i Danmark. Efterskolerne er en unik uddannelsesform, hvor samvær, dannelse, kultur og undervisning smelter sammen, og eleverne får en oplevelse for livet. Covid-19-krisen truer eksistensgrundlaget for skolerne, da elevudmeldelser og konkurser er en overhængende risiko for mange efterskoler.

Grundet dette, er jeg også utrolig glad for, at vi i sidste uge fik sikret en aftale, som giver en økonomisk håndsrækning til forældre med unge mennesker på disse skoler, samt oprettet et sikkerhedsnet for skoler med kostafdelinger. Udover et ekstra statsligt tilskud til skolerne, så har vi også fået afsat puljer på små 300mio., så den samlede hjælpepakke er på 540 mio. kroner. Disse puljer går blandt andet til at hjælpe skoler, der oplever udmeldinger frem mod sommerferien i år og/eller som oplever et reduceret elev tal i det kommende skoleår i forhold til det forventede.

Disse tiltag bidrager til at sikre arbejdspladser, men først og fremmest er det en hjælp til de unge mennesker. Tiden på efterskolen er nemlig en hel speciel oplevelse, som børnene vil bære med sig resten af livet. Det er her mange knytter stærke venskaber og oplever at bo uden for hjemmet for første gang. Derfor skal vi selvfølgelig sikre, at de oplevelser kan fortsætte efter krisen.

I Nordsjælland har vi rigtig mange efterskoler, som gør en kæmpe forskel for vores børn og unge. Jeg besøgte selv Baunehøj Efterskole sidste år. Mange af efterskolerne kan nu modtage den økonomiske hjælp, der skal til, for at klare sig igennem denne svære tid. Jeg håber, at rigtig mange vil gøre brug af hjælpen, så der i fremtiden også er elever, som kan få en oplevelse for livet.